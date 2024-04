Kariéra Michala Snížka začala v pěti letech v Bohemii Poděbrady, kam jej přivedl otec. Uteklo pár sezon a všimli si ho ve vyšší soutěži. Od žáků kategorie U13 nastupoval v mladoboleslavském dresu. Tam zůstal až do dospělého věku. Před více než rokem zamířil téměř dvaadvacetiletý Poděbraďák do Kolína (narozeniny oslaví 16. dubna). „V Mladé Boleslavi jsem byl spokojený, poznal jsem tam dobré lidi. Měl jsem to tam rád, ale nevyšlo to,“ uvedl Snížek. Nyní je ve službách Kolína. „Jsem tady spokojený. Začal jsem teď pravidelně nastupovat, takže jsem za to rád.“