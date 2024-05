close info Zdroj: archiv M. Kyrala zoom_in Michal Kyral Bydlí v Konárovicích, tam ale svou kariéru nerestartoval. „V Konárovicích není dorost, tak jsem šel do Třech Dvorů. Navíc tam mám nějaké kluky, se kterým jsem hrál v Kolíně,“ řekl student kolínské stavební průmyslovky.

Že by se mu někdy podobný kousek povedl, to si nevybavuje. „Spíš jsem tohle nikdy nedokázal. Já jsem byl dříve obránce. Teď jsem šel do útoku a povedlo se,“ uvedl fanoušek fotbalového i hokejového Hradce Králové, který se právě v tomto městě narodil.

Čtyři góly stihl do přestávky, což je pozoruhodné. „Je to asi neobvyklé. A bylo to celkem rychlé. Dostal jsem dobré nahrávky,“ chválil spoluhráče Kyral. Ti mu zase po utkání gratulovali. „A říkali, že to bylo dobré,“ přidal. A čeká ho také přispění do hráčské kasy. „Pokuty na toto máme vypsané. Ale kolik to bude, to zatím nevím. Bude to ale drahé,“ zasmál se sedmnáctiletý mladík, jehož zálibou jsou bojové sporty. „Do klece bych ale spíše asi nešel. Nechávám to jen tak volně.“

V útoku Třech Dvorů má velkou konkurenci, tam řádí hlavně Jiří Fila. „Ten je hodně gólový,“ pochválil spoluhráče fotbalista, který je čerstvou Osobností Deníku. A také se má v týmu od koho učit. Zkušení Suchánek nebo bratři Kalivodové jsou toho jasnou zárukou. „Je co se naučit. Umí podržet, s nimi se hraje jiný fotbal. Můžeme se od nich něco naučit,“ dodal ještě dorostenec Michal Kyral.