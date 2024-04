Dát první gól v kariéře mezi dospělými, to musí být slastný pocit. Navíc, když je vítězný. „Bylo to úžasné. V tu chvíli jsem prožíval obrovské emoce,“ usmíval se mladý kolínský fotbalista, který skóroval po standardní situaci hlavou. „Měli jsme rohový kop, který byl skvěle kopnutý na úroveň malého vápna a z náběhu jsem zakončil hlavou,“ popsal svoji vítěznou trefu Soukup.

Jeho gól byl jediný v utkání, takže zadák třetiligového celku musel být hodně spokojený. „Spokojený určitě jsem. Hlavně proto, že jsme dokázali vyhrát a posunout se na vyšší příčky. Že byl gól jediný a vítězný v zápase, mě samozřejmě těší, ale důležitější jsou tři body,“ podotkl osmnáctiletý mladík.

OKRES: Čest hostů zachraňovaly Štítary a Český Brod B

Ani spoluhráči nemohli nechat jeho trefu bez povšimnutí. „Jelikož to byl můj první gól v ČFL, tak jsme to pojali spíše v humoru,“ culil se fanoušek Slavie Praha, který bude muset něco „šoupnout“ do hráčské pokladny. „Určitě si myslím, že něco přispět budu muset. Ale doufám, že to nebude moc,“ pousmál se autor jediného gólu v utkání s béčkem Mladé Boleslavi.

Kromě toho, že dal vítězný gól, čelil také reprezentačnímu útočníkovi Kušejovi, který se střelecky neprosadil. „Byla to pro mě velká výzva. O to víc si cením, že jsme v tomto zápase udrželi čisté konto,“ těšilo Soukupa, který své první fotbalové krůčky dělal v dnes již neexistujícím kolínském klubu AFK.

Reprezentant Kušej nepomohl. Kolínu zařídil tři body mladý Soukup

Na začátku sezony hrál za divizní dorost, který potřebuje každý bod k záchraně. Nyní podruhé za sebou naskočil do základní sestavy třetiligového A týmu. Jeho tým remizoval na půdě vedoucích Velvar 1:1 a nyní porazil nejtěsnějším výsledkem rezervu Boleslavi. „Samozřejmě jsem rád, že jsem dostal znovu důvěru od trenérů A týmu a snažím se jim to vrátit výkony. Dorost na tom bodově teď není nejlépe, a proto musím chodit za dorost nebo A tým podle priorit klubu,“ má jasno o své roli student ekonomky.

Zápas a jeho trefu sledoval také jeho otec, dlouholetý fotbalista, který nastupoval třeba za AFK Kolín, Velim nebo Bohemii Poděbrady. I od něj dostal pochvalu. „Doma jsme to probrali a pochvalu jsem obdržel. Ale vždy je co zlepšovat, a proto se budu snažit více a více,“ dodal mladý fotbalista Marek Soukup.