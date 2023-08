Ratboř porazila ve druhém zápase okresního přeboru nováčka z Nové Vsi jednoznačně 5:0. A právě Hrstka se dvakrát zapsal mezi střelce utkání. To samé se mu povedlo o den později za rezervu, jeho tým vyhrál utkání nejnižší okresní soutěže 6:3 nad Svojšicemi. A to byl celý první poločas v bráně. „Nikdy předtím jsem nechytal. Ale baví mě to,“ usmíval se Marek Hrstka. „Vlastně jsem chytal za Ratboř poslední utkání minulé sezony v Zásmukách (tam Ratboř prohrála těsně 2:3). Před zápasem se mě zeptal trenér, jestli půjdu do brány a tak jsem poločas odchytal,“ uvedl jednatřicetiletý fotbalista, který toho procestoval celkem dost. V mládeži hrál v Kolíně a Čáslavi, pak postupně vystřídal Uhlířské Janovice, Kouřim, Libodřice, Radim, Žiželice nebo Svojšice.

V první pětačtyřicetiminutovce, kdy hájil branku, inkasoval jen jednou. V poločase se s číslem sedmnáct přesunul do útoku a dal dva góly. „No góly jsem jako brankář nedal. To by mohl být pěkný titulek. Ale druhou půli jsem byl ve hře,“ smál se Hrstka, který by se návratu do brány rozhodně nebránil. „Určitě bych chtěl zase chytat. A rád, baví mě to,“ culil se hráč Ratboře.

Ten sklidil pochvalu také od spoluhráčů. „Tak hlavně byli rádi, že jsme vyhráli a že jsme si mohli vzadu přihrát,“ podotkl fotbalista.

Zažil tak hodně plodný víkend, dal čtyři góly. A to se mu určitě zamlouvalo. „Byl to úspěšný víkend. Góly jsem dal za áčko i béčko, povedlo se to,“ uvedl Hrstka, který si nestanovil přesnou metu gólů, které by chtěl v letošní sezoně nastřílet, ale cíl má jasný. „Chtěl bych letos vyhrát nejlepšího střelce okresního přeboru,“ překvapil s otevřeným a jasným stanoviskem.

Jak už bylo řečeno, má za sebou několik fotbalových adres. Nejlepší časy ale zažívá právě v Ratboři. „Tady je to nejlepší, jsem tady spokojený,“ přiznal cestovatel. „Prošel jsem skoro celý okres. Moc týmů už mi nezbývá. Ale je třeba vyzkoušet všechno,“ smál se Marek Hrstka.