Dá se říci, že velimský tým nastartoval k vítězství. „Bylo to do prázdné brány. Po pěkné kombinaci přišel centr do vápna a parádně mi to připravil Milan Vácha. Dostal jsem míč před prázdnou bránu,“ pochvaloval si spolupráci ofenzivních hráčů Šindelář.

V minulém ročníku kralovala Sokoleč. Alespoň výsledkově určitě. A také padlo dost branek. „Toto derby bylo více fotbalové z naší strany. My jsme byli lepší celý zápas a mohli jsme přidat více gólů. Celkově jsme byli lepší a vyhráli jsme zaslouženě,“ zamyslel se borec, kterému bude v listopadu osmadvacet let.

Na velimské hřišti si našlo cestu více diváků než v jiných zápasech, tato derby jsou tahákem. Přišlo přes tři stovky přihlížejících. „Konečně pár lidí přišlo, aspoň na derby. Vždycky je to příjemné, když se hraje před větší návštěvou. Mohlo by to být častější,“ chválil atmosféru Šindelář.

OKRES: Domácí prostředí bylo výhodou. Hosté odvezli pouhé dva body

Druhý gól v zápase přidal po vedoucí Šindelářově trefě po šesti minutách Šourek. Autor prvního gólu pak mohl ke konci navýšit vedení a také vylepšit svoji bilanci. Neproměnil ale pokutový kop, vůbec netrefil bránu. „Kopl jsem to jako dřevák,“ kritizoval sám sebe fanoušek pražské Slavie. „Byl jsem rozhodnutý, kam to kopnu, ale bohužel to nevyšlo,“ pokrčil rameny šikovný levák.

Spoluhráči to nechali díky vítězství bez povšimnutí. „V kabině si mě nikdo nedobíral. Jen doma ano. Otec přítelkyně říkal, že i Láďa Krejčí někdy nedá,“ usmál se odchovanec Jestřabí Lhoty.

A v čem bylo toto derby jiné než ta minulá dvě z předešlé sezony, která jeho tým prohrál? „Konečně jsme hráli více fotbal a využili jsme své šance. Minule jsme dostávali hloupé góly, doma jsme rychle dva nula prohrávali, v Sokolči to bylo podobné. Teď jsme udrželi nulu a měli jsme i další šance,“ vyprávěl civilním povoláním stavbyvedoucí.

Prošel řadu regionálních klubů – Kolín, Kutná Hora, Český Brod, jako mladý si zahrál za dnes již neexistující AFK Kolín. „Nejlepší to bylo asi v Kolíně. A teď ve Velimi, kde je super parta. Takže bych vyzdvihl tyto dva kluby,“ dodal Lukáš Šindelář.