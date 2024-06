close info Zdroj: archiv L. Pluchy zoom_in Fotbalista Lukáš Plucha Vše bylo umocněno tím, že šel do hry jako střídající. Vítězná branka je vždy vidět více než jiné. „Dostal jsem šanci a tu jsem chytil. Měl jsem z toho radost,“ podotkl student vysoké školy a finanční poradce.

Českobrodský fotbalista je odchovancem Viktorie Žižkov, v dorostu se přesunul do Mladé Boleslavi, kde strávil několik sezon a dotáhl to až do třetiligové rezervy. „Na Žižkově jsem byl do sedmnácti let. Pak jsem šel do Boleslavi, jenže s béčkem jsme trénovali dopoledne a to jsem kvůli škole nestíhal. Proti jsem odešel do divizních Horek a pak do Brandýsa. No a nyní jsem v Českém Brodě. Nejlepší léta byla v Mladé Boleslavi, kde se nám v celostátní lize dorostu dařilo, jenže dobře rozjetou sezonu ukončil covid,“ uvedl fanoušek Manchesteru City a pražské Slavie.

V kádru divizního Brodu patří mezi mladší hráče, kabinu vedou podle jeho slov především ti starší a o mnoho zkušenější. „Kromě trenéra mají hlavní slovo borci jako Fikejz, Carda nebo Kejha. To jsou ti hlavní lídři kabiny,“ řekl žižkovský odchovanec a milovník golfu a tenisu, který přišel do Brodu před tímto ročníkem.

Jeho nejvěrnějšími fanoušky jsou pochopitelně členové rodiny. „Nejvíce mi fandí máma, táta, babička a brácha. Nejvíce to prožívají rodiče a ti také měli radost, že jsem se trefil, že mi to tam konečně spadlo,“ usmíval se jednadvacetiletý fotbalista Lukáš Plucha.