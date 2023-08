„S úvodním zápasem můžu být spokojený,“ culil se osmadvacetiletý fotbalista Sparty Kolín Dominik Veselý. „Jsem rád. Po dlouhé době je to pro mě nejlepší start do sezony,“ pokračoval autor dvou branek, který také po utkání sklidil pochvalu. „To samozřejmě. Kluci byli rádi, že mi to tam spadlo,“ podotkl Veselý.

Dvakrát se dostal do blízkosti hostujícího brankáře a obou případech si počínal velice dobře. „Těžší branka byla asi ta druhá. I když to také nebyl extra těžký gól. Vondras (Vondráček – pozn. red.) mi to tam dobře připravil a byl jsem sám před gólmanem,“ popsal jednu ze svých tref kolínský útočník.

Odchovanec kolínského fotbalu na sebe vzal střeleckou odpovědnost. Další útočníci Jaroš a bratři Sodomové jsou zranění, ale on roli jakéhosi spasitele odmítá. „Necítil jsem na sebe velkou tíhu a odpovědnost za ofenzivní činnost. Teď to tak prostě vyšlo, že mi to tam dvakrát spadlo,“ řekl Veselý. „Chtěl bych dát v sezoně tak dvacet gólů, ale extra zodpovědnost jsem při neúčasti dalších útočníků necítil. Snad se kanonýr Jirka Sodoma brzy uzdraví a co nejrychleji vrátí na hřiště,“ přeje si ofenzivní borec Kolína.

V minulém ročníku platil Kolín za nejlepší celky soutěže, v tabulce byl stále nahoře. A to byl nováčkem. Kam bude patřit letos? „Těžko říct. Minulou sezonu jsme byli nováček a byli jsme na vítězné vlně. Nedokážu odhadnout, jak to bude v tomto ročníku. Kdybychom postavení v tabulce zopakovali, bylo by to super,“ zamyslel se útočník.

Jeho tým čeká ve středu utkání prvního kola MOL cupu na půdě divizního Nového Bydžova, o víkendu pak jede v České fotbalové lize na hřiště týmu Most-Souš. Jaké jsou ambice Veselého a celého týmu před těmito dvěma duely? „Já jsem hlavně rád, že hrajeme i v týdnu. Mám rád anglické týdny, asi jako většina fotbalistů. Víc mě baví, když jsou zápasy. Pohár je pro mě příjemná změna a chtěli bychom postoupit, třeba bychom mohli v dalších kolech hostit nějaký ligový tým. Prioritou je ale ČFL, takže v tomto máme jasno,“ dodal Dominik Veselý.