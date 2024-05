V derby se Sokolčí se dokázal gólově prosadit a to hned dvakrát v prvním poločase. „Bylo to náročné a bojovné utkání, v Sokolči jsme dlouho nevyhráli,“ těšila výhra šestadvacetiletého fotbalistu. „Věděli jsme, že nás nečeká nic lehkého a jsme všichni rádi, že jsme to dokázali prolomit a zvítězit tam 4:2,“ pokračoval Dudek.

Za jeho dvě branky musela přijít speciální pochvala od trenéra a spoluhráčů. „Kluci i trenér mě pochválili. Ale je to hlavně zásluha celého týmu a já jsem rád, že mi to tam konečně padlo,“ radoval se muž, který má rád kromě fotbalu také rybaření.

V základní sestavě nastoupil po delší době, v několika předešlých utkáních naskakoval na hrací plochu z lavičky. Dvěma góly proti Sokolči si možná řekl o základ do dalších utkání. „Určitě jsem rád, že jsem po delší době dostal šanci v základní sestavě. A zrovna se to takhle povedlo, takže určitě tam nějaká šance na základ je. Ale to už je na trenérovi,“ podotkl velimský hráč, který si pochutná na řízku s bramborovým salátem.

velimský fotbalista Josef Dudek (v červeném)Zdroj: Deník/Vladimír MalinovskýVe Velimi působí už čtvrtou sezonu. A v klubu se mu moc líbí. „Velim je skvělý klub, co se týče podmínek a všeho okolo fotbalu si nemůžu stěžovat. V kabině máme super partu a šlape nám to, takže není třeba někoho jmenovat konkrétně. Všichni jsou super,“ pochválil velimský oddíl a své spoluhráče Dudek.

S fotbalem začínal v rodné Vrbové Lhotě. „Na Vrbovku vzpomínám moc rád, jako malí jsme furt lítali po hřišti. Byly to krásné časy a určitě si na ně rád zavzpomínám,“ usmál se civilním povoláním skladník.

Dost velkou část kariéry strávil ve Slovanu Liberec, kde jste působil od svých patnácti do dvaceti let. Jak vzpomíná na toto fotbalové období a s kým si zahrál? „Od svých patnácti let jsem působil v Liberci, prošel jsem dorostem a pak dvě sezony za B tým. Pamatuju si, že s námi občas zašli kluci z áčka, třeba Milan Kerbr, Ondřej Kolář a další. Takže pro mě skvělá zkušenost a určitě na to taky rád vzpomínám,“ uvedl autor dvou velimských tref do sítě Sokolče.

Jak už sám zmínil, ve Velimi je výborná parta, které šéfuje především kouč Radim Truksa. „Určitě má trenér hlavní slovo. A je tam pár starších kluků, kteří ten respekt mají. Jak jsem říkal, máme tam skvělou partu, takže to všechno funguje, jak má,“ dodal fotbalista Josef Dudek, který do Velimi přišel před čtyřmi lety z Polabanu Nymburk.