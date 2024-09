Do Velimi přestoupil z Čáslavi v lednu, takže v týmu kouče Truksy kroutí teprve první rok. V základní sestavě se zabydlel okamžitě a nyní se vrátil na stadion, kde hrával několik sezon. „Návrat to byl naštěstí gólový,“ usmíval se třicetiletý fotbalista Jan Hannich. „Trochu na mě dolehl sentiment. Při příchodu na stadion jsem trochu zavzpomínal, potkal jsem řadu kamarádů. Na utkání jsem se ale těšil celý týden. A bylo to fajn.“

Jak už bylo řečeno, právě jeho branka pomohla hostujícímu celku ke konečné remíze. Na první pohled ale nebylo patrné, zda byl vůbec autorem gólu on. Centr dalšího bývalého čáslavského hráče Robina Vocela lehce tečoval hlavou. „Byla tam jen jemná teč. Malinko jsem tomu změnil směr,“ podotkl ke své trefě Hannich.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Jan Hannich (v červenobílém)Oba celky byly před tímto duelem stoprocentní, nakonec se Velim spokojila s bodem. „Po průběhu zápasu jsme cítili, že bychom to mohli urvat za tři body. Hlavně proto, že jsme dlouho vedli. Remíza je ale spravedlivá, i když jsme samozřejmě chtěli vyhrát a malinko bodově odskočit,“ měl jasno fanoušek Hradce Králové a anglické Chelsea.

V kádru Čáslavi zůstalo dost hráčů, se kterými ještě hrál. Teď se s nimi po nějaké době vidět, ale zahráli si proti sobě. „V kádru zůstalo hodně lidí. Ve Velimi jsem jen půl roku, takže jsem vlastně osobně neznal jen kluky, kteří přišli do Čáslavi v zimě,“ řekl Hannich, čerstvá Osobnost Deníku.

K žádným sázkám ani hecování ale před zápasem s bývalými spoluhráči nedošlo. „Když jsem ale přišel na stadion, někteří si mě dobírali, abych si nespletl kabinu a šel do té správné. A také mi někdo říkal, že kdybych dal gól, ať ho neslavím,“ culil se autor jediné velimské branky.

Odměnu nevypsal ani pro své současné spoluhráče, i když by se to nabízelo. V případě vítězství by ale i přesto přišla. „Nebylo nic dopředu dané. Ale říkali jsme si, že kdybychom vyhráli, občerstvení do kabiny by bylo. Za Čáslav hráli ještě Robin Vocel a Milan Vácha, několik sezon tam strávil trenér Truksa. Takže pohoštění by bylo,“ uvedl odchovanec Červených Peček.

Dva roky strávil v dorostu Slavie Praha, necelé dva roky v dorostu Hradce Králové. „Poslední půlrok jsem odešel do Chrudimi, kde jsem si zahrál třetí ligu. Ale hrál jsem spíše za béčko, se kterým jsme vyhráli pardubický krajský přebor. Tam jsem se ale také zranil, když jsem si přetrhl křížový vaz,“ prozradil Hannich.

Působil v Hradci Králové, Slavii Praha, v regionálních týmech v Čáslavi, Kolíně, Červených Pečkách nebo v Suchdole. Kde strávil svá nejlepší léta? „V dorostu jsem měl nejlepší roky v Hradci Králové, kde jsme byli spolu s Robinem Vocelem. Bylo to v době, kdy se stavělo mládežnické centrum Bavlna. Jako dorostenci jsme hráli první ligu a pamatuji si, že jsem jednou hrál osobku na Tomáše Chorého, který působil v Olomouci. Jinak jsem v dalších štacích zažil dobré časy a také ty horší,“ dodal třicetiletý fotbalista Jan Hannich.