Trenér Douděra chválil po výhře celé mužstvo, to potvrdil i samotný gólman. Speciální pochvaly se nedočkal. „Trenér chválil celý tým. Hráli jsme dobře, ale konkrétní pochvala nebyla,“ uvedl muž s rukavicemi, který musel řešit několik spletitých situací. „Nejhorší byla asi ta na začátku druhého poločasu. Po centru přišlo zakončení a hráč mě trefil do nohy a byl z toho jen rohový kop,“ popsal svůj asi nejlepší zákrok Tůma.

Jakub TůmaZdroj: Michal MalinovskýTen přišel do týmu kolínské Sparty před touto sezonou. „Končila mi smlouva ve Spartě. Zavolal mi pan Havrda a mě se Kolín z těch možností zamlouval nejvíce. Proto jsem šel právě sem,“ podotkl brankář, jenž je v týmu spokojený. „Líbí se mi tady. Teď se nám docela daří, takže jsou všichni spokojeni. Parta je super, takže si nestěžuji.“

Ve Spartě prošel všemi mládežnickými kategoriemi. Ovšem když mu skončila smlouva, byl v letenském klubu konec. „Po situaci, jakou jsem tam měl, ani smutný nejsem, že za Spartu nechytám. Je to tak půl na půl. Chybí mi ta parta, kluci, se kterými jsem byl deset let. Ale takový je fotbal, posunul jsem se dál,“ uvedl Tůma, který hrál do deseti let v poli, až potom začal nastupovat v bráně.

V týmu Kolína bojuje o post jedničky s Vojtěchem Myškou. „S Vojtou máme dobrý vztah. Nikdy jsme nešli proti sobě. Tohle jsme si řekli hned na začátku, abychom si nedělali naschvály, a spíše se podporujeme,“ prozradil student sportovního managementu.

V jednadvaceti letech toho má ještě hodně před sebou. Kam se jeho kariéra posune, to zatím neřeší. „Teď chci úspěšně dokončit sezonu tady v Kolíně. Kam povedou mé další kroky, to ukáže čas. Teď nedokážu říct něco konkrétního,“ řekl muž, který se stal po vychytané nule Osobností Deníku.

Každá chyba je u gólmana vidět dvojnásob. Někteří příznivci pak nenechají na chybujícím brankáři nit suchou. Vnímá během utkání kolínský gólman diváky? „Slyším je, ale že bych nad tím nějak přemýšlel, to ne. Úplně je nevnímám,“ dodal jednadvacetiletý Jakub Tůma.