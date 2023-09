Pravda. Divizní celek, který nedávno vyměnil trenéra (místo Martina Frýdka přišel Zdeněk Šmejkal mladší), má pouhé tři body ze sedmi zápasů, když zvítězil poprvé právě o minulém víkendu. A odpoutal se z poslední příčky, kterou přepustil Nespekám.

Filip Blecha o víkendu nastoupil za rezervu a tam se mu dařilo náramně. Pět gólů mluví za vše. A kdy se mu něco podobného povedlo naposledy? „To bylo někdy v přípravce. Takže to už nějaká doba je,“ uvedl student Střední odborné školy logistických služeb v Praze.

Přestože ještě navštěvuje školu, zaplatit do hráčské pokladny bude muset stejně. „Je to tak, už mi to kluci psali. A že to bude i za noviny,“ usmál se autor pěti víkendových zásahů. „Uvidíme, kolik to bude, kluci ještě dohadují částku. Ale už vím, že něco takového přijde,“ podotkl fanoušek Tottenhamu Hotspur a u nás pražských klubů Sparty a Dukly.

Po zápase okresního přeboru sklidil také slova chvály od spoluhráčů. „Říkali, že to byl dobrý výkon. A ať to pořádně ukážu i v áčku. Přáli mi, ať se mi daří a padá to tam i v áčku,“ přidal Blecha.

Ze svých pěti tref vybral jako nejhezčí třetí. „Ale popisovat ji je zbytečné. Já si ty góly pořádně nepamatuji. Takže těžko říct, ale je to jednu,“ culil se fotbalista, mezi jehož záliby patří hlavně fotbal. A také se věnuje své přítelkyni, se kterou chodí už dva roky.

Český Brod B porazil Cerhenice jasně 12:2. To je pořádný debakl. „Také to bylo snadné utkání. Výsledek hovoří jasně,“ dodal osmnáctiletý fotbalista Filip Blecha.