Dát čtyři branky dvakrát za sebou, to už není jen tak. „Ale možná je to spíše náhoda. Občas se takhle zadaří,“ usmál se mladý fotbalista Křečhoře, kterého jistě nemine zaplacení nějaké té koruny do hráčské pokladnice. „To mě určitě čeká. Nevím, kolik to bude, asi mi to sečtou dohromady. Už mě na to upozornili,“ culil se třiadvacetiletý hráč.

Nyní platí za kanonýra, ale není to tak dávno, co nastupoval výhradně v obraně. „Už jsem jim říkal, že bych to chtěl zkusit vepředu, že jsem hrál vždycky jen v obraně. Dali mě do útoku a ono to vyšlo a zatím to tam padá,“ těší se z devíti gólových tref v letošní sezoně Nezavdal.

V prvním kole dal jeden gól, pak vůbec nehrál, v dalších dvou střetnutích přidal po čtyřech gólech. Zatím je nejlepším střelcem soutěže. „Ale že bych vyhrál nejlepšího kanonýra, nad tím jsem nepřemýšlel. I když by to bylo super, kdo by to nechtěl. Teď se mi dvakrát zadařilo, tak uvidíme, jak to půjde dál v dalších zápasech. Ale být nejlepším kanonýrem není to, po čem bych tak toužil,“ uvedl čtyřgólový střelec.

Ve druhém poločase dal hattrick za dvacet minut, což není také až taž častý jev. A hlavně tím otupil snahu protivníka. „No musím říct, že to nebyl úplně těžký soupeř. Prostě jsem si dobře naběhl a pak už to bylo jednoduché,“ řekl křečhořský univerzál, který podle svých slov nemá v týmu dvorního nahrávače. „Nevím, že by mi někdo na góly nahrával nejvíce. I když možná Dan Rak,“ přidal.

V poločase byl stav utkání na půdě Kouřimi B nerozhodný 1:1. „I proto to nebylo tak jednoduché utkání, jak se zdá podle výsledku. Ale po druhé brance se položili a byli smíření s porážkou,“ všiml si hráč, který strávil část mládežnické kariéry ve Velimi. Pak ale nějakou dobu nehrál kvůli bolavým tříslům, poté se objevil v Křečhoři. A ambice na vyšší soutěž? „Taky jsem nad tím úplně nepřemýšlel. Mám tady spoustu kamarádů a úroveň fotbalu se u nás zvedá. Jsem v Křečhoři spokojený. Ale možná bych se někdy vyšší soutěži nebránil,“ dodal David Nezavdal.