David DejmekZdroj: Deník/Vladimír MalinovskýCinkot tyčí slyší možná ještě teď. „Je to tak, ještě mi zní v uších,“ zasmál se gólman, který je velimským odchovancem a k fotbalu jej v sedmi letech přivedl otec Jaroslav, dříve obávaný stoper. Od něho ale rady příliš nedostával. „Rady mi nedával, asi je to tím, že já jsem brankář. A ani o fotbale jsme se spolu moc nebavili a moc ho nerozebírali. Občas si ze mě dělal srandu, ale na vážno to často nebylo,“ uvedl Dejmek junior.

Trenér Jiří Ptáček v hodnocení zápasu na hřišti Čechie Vykáň několikrát zmínil, že jeho gólman předvedl parádní zákrok. Pochvala byla na místě. „Pochvala byla od trenéra a chválili mě také spoluhráči. Ale také si dělali srandu z těch tyčí,“ usmíval se strážce velimské brány.

Zápas I.B třídy byl podle obou stran hodně vyrovnaný, na konci byli hosté šťastnější, když rozhodli v předposlední minutě. „Měli jsme špatný vstup do druhého poločasu, tam jsme měli hluchých patnáct minut. Pak jsme zase byli o něco lepší, i když domácí hrozili hlavně po standardních situacích. A také jsme měli kopat penaltu. Utkání ale bylo vyrovnané,“ zhodnotil vítězný mač Dejmek.

Ten si tak spravil chuť po sobotním utkání A týmu v krajském přeboru, v němž inkasoval od lídra z Milína čtyři góly. A všechny už do poločasu. „Tam to byl kolotoč. Milín je jinde a my jsme si nechali dát blbé góly. Ve druhém poločase už to bylo ze strany soupeře vlažnější, sundali nohu z plynu a už to nebylo takové,“ dodal velimský gólman David Dejmek.