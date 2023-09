Souboj nováčků pro Jestřabí Lhotu. Na podzim ještě neprohrála

Své role se zhostil prozatím dobře a na začátku se své role nebál. „Tak to vůbec. U kluků mám docela respekt. Nejsou to jen srandičky. Co si řekneme, to platí,“ podotkl Záhora, jenž rozdává pokyny také výrazně starším spoluhráčům. Ani ti neodmlouvají. „Všechno šlape tak, jak má. Starší si někdy řeknou svoje, ale pak jedou, jak mají,“ přidal.

Nováček nejnižší krajské soutěže nasbíral už sedm bodů. A to je více než vydařený start. „Je to paráda. Panuje u nás spokojenost,“ usmál se kouč mužstva, který takový začátek sezony rozhodně nečekal. „Upřímně musím přiznat, že jsem to nečekal. Ale věřil jsem, že na úplném začátku porazíme Pátek (Lhota vyhrála 5:2). Pomohlo také to, že jsme hráli dvakrát doma. A v Plaňanech to nebude mít nikdo jednoduché,“ vyprávěl Záhora.

A kde je zatím největší síla mužstva, kterému se tak daří? „Jsou to týmové výkony. Určitě nejde jmenovat jednotlivce,“ má jasno fotbalista, který také rád cestuje a rád dělá svoji práci. Je instalatérem a elektrikářem. V českém fotbalovém prostředí nemá žádného favorita, v zahraničí se mu zamlouvají Real Madrid a Bayern Mnichov.