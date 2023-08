Zápas čtvrté třídy rozjel Daniel Siruček ve velkém stylu. Zkraje dal hattrick za pouhých osm minut. Ve druhém poločase zkompletoval další hattrick a nakonec z toho bylo neuvěřitelných sedm gólů. „To jsem v mistrovském zápase nikdy nedal. Možná za mladší žáky,“ usmál se hráč plaňanské rezervy. „Je pravda, že tohle se tak často nestává, bylo to výjimečné. Po třech gólech jsem si říkal, kolik jich dám. Ale trochu mě trápí fyzička, dlouho jsem nehrál. Fotbal mě ale baví, je to moje srdcovka,“ pokračoval kanonýr, jehož bude jeho gólový počin rozhodně něco stát. „Bude to drahé,“ zasmál se Siruček. „Za hattrick máme vypsanou flašku, takže budu muset dát dvě. A pijeme Morgana,“ přidal.