„Samozřejmě jsem plný očekávání, nabídka z Vlašimi mi udělala velkou radost. Je to zároveň velký závazek, Vlašim patří mezi stálé účastníky druhé ligy, v klubu vždy působili vynikající trenéři. Mým cílem je navázat na práci mých předchůdců a zároveň dále rozvíjet prostředí v klubu,“ uvedl ke svému přesunu do nového angažmá Majer.

V Dukle jste strávil pět sezon, což je celkem dlouhá doba. Jaké bylo loučení?

Loučení ještě proběhne, jak s hráči, tak s vedením klubu. Dukla mi přirostla k srdci, tak dlouhou dobu jsem v jiném klubu netrénoval. Skvěle se mi spolupracovalo s vedením klubu, s úsekem mládeže, všemi trenéry a v neposlední řadě s hráči. Díky všem jmenovaným jsem mohl dostat nabídku ze druhé ligy, zásadně k tomu pomohli. Odchod pro mě není jednoduchý, navázal jsem celoživotní přátelství a vztahy. Pokud by to bylo někdy možné, rád bych se ještě v kariéře do klubu vrátil.

Co od nové výzvy očekáváte?

Očekávám prostředí profesionálního klubu, Vlašim má velmi dobré zázemí pro trénink a přípravu mužstva. Ještě musíme doladit složení realizačního, bude důležité abychom všichni drželi při sobě. Mám velmi dobrý pocit z komunikace s vedením klubu i s kolegy v realizačním týmu. Věřím, že se nám podaří celé prostředí provázat, tak jako jsem byl zvyklý v mých předešlých působištích.

Pracujete už řadu let v profesionálních klubech, teď to bude poprvé v roli kouče A mužstva dospělých. V čem se bude vaše činnost jako trenéra nejvíce lišit?

Ve skládání kádru. V Dukle jsme tým B mužstva skládali z devadesáti pěti procent z vlastních odchovanců, to ve Vlašimi bude jiné, stejně tak věkové složení mužstva bude jiné než u juniorky. Samozřejmě jiné budou i cíle klubu, v soutěži chceme být úspěšní, u mládeže a v juniorce byl důležitější rozvoj hráčů. Ale ani od rozvoje hráčů nechci příliš ustupovat, je to součástí mého pohledu na trénování. Takže uvidíme, jestli můj rozvojový způsob vedení bude platný i u profesionálního týmu.

Nyní budete muset sestavit mužstvo na novou sezonu. Už máte o složení týmu představu?

Ano, řešíme to za pochodu, moc času není. Věřím, že složíme silný tým, druhá liga bude zase nesmírně vyrovnaná a náročná, navíc v ní přibývá týmů, kteří budou chtít postoupit do první ligy. Zároveň budou v soutěží čtyři B týmy, které mohou doplňovat sestavy na zápas průběžně. Kádr bude složený s převahou hráčů do 23 - 24 let, ale samozřejmě počítáme i se zkušenějšími hráči.

Druhou ligu jste si vyzkoušel jako hráč, kopal jste i ČFL. Lze využít vaše hráčské zkušenosti v roli kouče druholigového mužstva?

Myslím, že jsem hrál v úplně jiné době. Samozřejmě zážitky z mé hráčské kariéry ve mně stále jsou, ale spíš přemýšlím, jak obohatit dnešní mladou generaci, která už má jiné myšlení a jiný způsob života.

Vy jste se do druholigové Vlašimi vlastně dostal postupnými kroky. Trénoval jste mládežníky v Kolíně, Hradci Králové, Pardubicích nebo na Dukle. Je to podle vás ta nejlepší cesta?

Jsem trenér, který nemá za sebou zase tak výraznou hráčskou kariéru, takže tahle cesta pro mě asi byla jasná. Nevím, jestli je to nejlepší cesta, každý to má jinak. Já jsem za tuhle cestu velmi rád, zatím jsem si ji užil, akorát to všechno strašně rychle uteklo. Myslím, že i na základě této cesty teď můžu zkusit působení ve druhé lize, rád bych uspěl i z důvodu motivace mých kolegů, kteří jdou podobnou cestou.

Kvůli vašemu přesunu do Vlašimi musela rodina oželet dovolenou u moře. Je to jediná kaňka na vašem přestupu?

Troufám si říct, že doma máme velmi pevné vazby, zároveň moje žena a děti většinu rodinného života, takže i termín dovolené, přizpůsobují mému programu. Moje žena celou rodinu táhne, bez ní by nefungoval rodinný život ani moje trenérská kariéra. Zrušenou dovolenou jsme trochu obrečeli, letos pojede rodina beze mě. Věřím, že si to vynahradíme v zimní pauze. Děkuji i vedení klubu Vlašimi, že nám ohledně dovolené vyšlo vstříc tím, že nám část propadlých peněz finančně kompenzovalo. A děkuji mojí ženě, dětem a celé rodině za obrovskou podporu!

Stačil jste si před nástupem do nové role alespoň trochu odpočinout?

Nestačil, chci vše v pořádku předat na Dukle, aby bylo vše připravené na další sezonu. Zároveň tvoříme kádr i realizační tým ve Vlašimi, do toho dotahuji trenérské licence v rámci Pražského fotbalového svazu, které jsem měl teď šest let metodicky na starosti. Takže je to fičák, naplánuji si pořádnou pauzu na zimu.