Překvapení byli nejen příznivci kopané na okrese, ale také samotní hráči vítězného celku. „Samotné nás to překvapilo. Jeli jsme do Zásmuk s poraženeckou náladou, ale dali jsme do boje o záchranu všechno a povedlo se,“ radoval se autor hattricku, který bude muset spoluhráčům dopřát něco dobrého. „Pokladník mi něco vypíše. Asi to bude nějaká flaštička,“ smál se Dostál.

close info Zdroj: Deník/Vladimír Malinovský zoom_in Aleš Dostál (v červeném) Krakovany byly na koni, domácí celek musel být pořádně zaskočený. „Myslím, že nebyli připravení na to, že jsme na ně hned vlétli. Mysleli si, že nás porazí. Jenže nám vyšla taktika, hráli jsme na rychlé brejky a tím jsme je porazili,“ zamyslel se jednatřicetiletý fotbalista, který těží ze své rychlosti. A právě to byla zbraň na favorizovaný tým.

Letošní sezona okresního přeboru je dost náročná vzhledem k možnému sestupu několika okresních celků z krajské I.B třídy. „Je to tak, je to náročné. My jsme měli na podzim problémy se zraněními hráčů, kvůli tomu jsme přišli o spoustu bodů. Teď to doháníme,“ řek muž, který se nejvíce odreaguje a odpočine si u rybařiny. „To mě hodně baví, u vody trávím hodně času. Letos mám kapra sedmnáct a půl kilo,“ může se pochlubit parádním úlovkem krakovanských fotbalista.

Dostál je odchovanec Krakovan, v dorostu nastupoval za FK Kolín, pak za Velim, kam se po angažmá v Bohemii Poděbrady zase jako dospělý vrátil a strávil tam několik úspěšných sezon. „Na tyto štace vzpomínám v dobrém. Hlavně na Velim, kde byla dobrá parta, výborné vedení i výborné zázemí. A ve Velimi dělají fotbal pořád dobře,“ chválil svůj bývalý klub útočník, který má také jednoho neoblíbeného soupeře. „Náš nejneoblíbenější tým jsou Libodřice. Tak jsme nevyhráli asi deset let, tam se nám jezdí těžko,“ pousmál se autor tří víkendových tref.

Radost mu udělal nejen jeho hattrick, ale také titul Sparty Praha. „Jsem fanoušek Sparty. Jelikož jsme ale zrovna hráli, tak jsem to tak neprožíval. Večírek byl ale bujarý. Sparta slavila titul, my jsme vyhráli a vyhráli také čeští hokejisté. Takže to bylo velké,“ smál se Aleš Dostál.