Velim – Český Brod 3:1

Hostující Český Brod začal aktivněji, v prvních patnácti minutách měl pět dobrých příležitostí, jen Moravec šel dvakrát sám před brankářem, ale vždy zvolili hráči špatné řešení. Naopak domácí se ve 20. minutě povedenou střelou Hannicha z hranice vápna k levé tyči ujali vedení. Ve 40. minutě po rohu domácích přidal hlavou Šourek druhý gól.

Po vystřídáni o poločase se hra Brodu opticky zlepšila a v 60. minutě se Křenek svým důrazem probil až do vápna a snížil na 2:1. V 68. minutě ale domácí z penalty Kasala uzavřeli na 3:1.

„Nastoupili jsme se dvěma jedenáctkami, takže musím hodnocení rozdělit na dvě části. S prvním poločasem jsem spokojený, především co se týče fotbalovosti i nasazení. Měli jsme šance a dali jsme dva góly. I když i protivník měl nějaké příležitosti, udrželi jsme nulu. Takže první půle byla dobrá,“ vyprávěl trenér Velimi Radim Truksa. „Ve druhém poločase to bylo naopak, tady jsem byl dost zklamaný. Výsledek byl sice jedna jedna, ale v mých očích měl Brod vyhrát,“ přiznal Truksa. „Soupeř byl výrazně lepší, my jsme hodně kazili. Náš výkon už nebyl dobrý,“ ulevil si kouč velimského celku. „Výsledek je ale dobrý, vyhráli jsme nad divizním týmem,“ dodal.

„První zápas po letní pauze byl dobrým tréninkem. Ukázal nám spoustu věcí, na kterých musíme pracovat,“ řekl k utkání českobrodský trenér Zdeněk Šmejkal. „Zkoušeli jsme nové rozestavení, hráli vlastně čtyři hráči, co vyšli z dorostu plus další čtyři, kteří jsou u nás na zkoušku. Navíc nám chyběla z různých důvodů spousta hráčů ze základní sestavy – Kejha, Štětina, Fikejz, Minarčin, Kadlec, Novák, Horálek, Lohoyda," dodal Šmejkal.

Podívejte se na video z utkání

Z přípravného fotbalového utkání Velim - Český Brod | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Branky: Hannich, Šourek, Kasal (z PK) - Křenek. Poločas: 2:0.

Velim – 1. poločas: Hrabák – Čapek, Šourek, Seifert, Vokřál, Němec, Korenc, Hannich, Šindelář, Kmoch, Křelina. 2. poločas: Svoboda – Pena, Náděje, Pych, Kosina, Vácha, Michálek, Nejedlý, Vocel, Kopáček, Kasal.

Český Brod: Fülöp – Václavík, Pedro, Skořepa, Soukup, Chalupník, Křenek, Plucha, Částka, Moravec, Huňka, střídali Hrdinka, Carda, Ketner, Vokáč, Farkaš, Černý, Blecha.