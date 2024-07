A zpět v Kolíně je také David Beránek, který zde už v minulé sezoně působil, ale v letní přípravě zkoušel štěstí v mateřské Vlašimi. „Pro nás je super, že se vrátil. Navíc přišel v úplně jiném nastavení,“ chválil hráče jeho nadřízený.

Kolín má za sebou už tři týdny tvrdého drilu a také tři přípravná utkání. Kolín porazil těsně 1:0 překrásným gólem Snížka Spoje Praha (Pražský přebor), pak nováčka třetí ligy z Benátek nad Jizerou 4:2, naposledy hrál s divizními Neratovicemi…..

Měl hrát také se Znojmem, utkání se ale nekonalo. „Soupeř má prý existenční problémy, takže nedorazil. Jako komplikaci to ale nevnímám, spíše naopak. Možná bylo lepší, že jsme nehráli, alespoň jsme mohli dobře potrénovat,“ podotkl Douděra.

Příprava zatím probíhá až na zmíněné nesehrané utkání se Znojmem podle plánu. „Jeho hlavní částí je kondice. Ale letní příprava je krátká, takže na kondici pracujeme hlavně s míčem formou malých her. Vlastně se to ani moc neliší od tréninků v mistrovské sezoně,“ řekl kolínský trenér. „Jen je to občas proložené nějakými běhy.“

Kouč si je ale dobře vědom toho, že není potřeba hráče úplně zatavit. „Kluci měli asi měsíc volno. Teď se kumuluje únava, ale vrchol musí být desátého srpna, kdy začínáme sezonu,“ má jasno Douděra.

Důležitým faktem je také to, že se jeho hráčům vyhýbají zranění. „Mimo je vlastně jen Hakl. Teď už přijde na řadu skládání základní sestavy, aby to bylo podle našich představ,“ přidal František Douděra.

Kolínská Sparta sehraje ještě dva přípravné zápasy. V sobotu 27. července se představí od 10 hodin na půdě třetiligové Povltavské FA, o týden později 3. srpna bude hrát generálku na svém stadionu. Soupeřem bude kolínským fotbalistům rezerva pražské Dukly, rovněž účastník ČFL. Zápas začne v 10 hodin.

V 10 hodin bude hrát Kolín také své domácí sobotní zápasy. To je malá změna oproti předchozím sezonám. Změnou je také to, že v obou skupinách České fotbalové ligy je po sedmnácti účastnících. To znamená, že jeden tým bude mít vždy v daném kole volno. Na Spartu vychází hned ve druhém kole, navíc kvůli tomu hrají kolínští fotbalisté na startu sezony hned třikrát u soupeřů a doma se tak představí až v pátém hraném kole. Kolín jede do Živanic, pak má volno, jede na půdu rezervy libereckého Slovanu, do Brozan a doma hraje s Teplicemi B až 31. srpna.