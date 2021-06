Velim – Český Brod B 3:3, na penalty 3:4

„Bylo to takové bezstarostné utkání, oběma týmům chybělo dost hráčů a soupeř přijel s klasickým béčkem. My jsme zase nasadili hráče širšího kádru, ale vedle nich hráli i zkušení. Šanci tak dostali třeba Vokřál, Kosina nebo Náděje. Co z tohoto turnaje potřebujeme, z toho panuje spokojenost. Už ne tolik z výkonu a z toho, že jsme dostali tři branky. Nejvíce mě ale trápí tom, že máme hodně zraněných. To mě hodně mrzí,“ konstatoval kouč Velimi Radek Kulhánek.

„Byl to nejlepší zápas turnaje. Velim má dobrý tým, nám se ale v prvním poločase dařilo založení akcí a dařila se nám celkově kombinace. Zápas splnil nejvíce účel po kondiční stránce. Ve druhém poločase byla Velim lepší, ta půle patřila jí. Moje hodnocení je ale pozitivní, byl to moc dobrý zápas,“ pochvaloval si hrající trenér českobrodské rezervy Jindřich Stejskal.

Branky: Dudek, Kukal, Michálek – Sedláček, Šťastný, Krombholz. Poločas: 1:2.