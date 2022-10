Góly jako na běžícím pásu dával minulou sezonu, kdy byl také po jednom víkendu vyhlášen Kanonýrem Deníku. Takže jak je vidět, střelecká forma se ho nadále drží. „Docela se vrací. V minulých zápasech to ale zase takové nebylo, dal jsem maximálně hattrick. Teď už to snad bude lepší,“ culil se fotbalový útočník Třech Dvorů.

Už dříve mluvil o tom, že nabídky od jiných klubů dostává, ale ani jednu z nich zatím nepřijal. A jak je na tom nyní? „V tomhle se pořádně nic nezměnilo. Pro mě jsou prioritou Tři Dvory. Alespoň teď určitě,“ uvedl Fila.

V minulosti nemusel za své střelecké řádění nic platit, a ani na tom se nic nezměnilo. „Naštěstí je to pořád stejné a platit nemusím. Snad to tak zůstane,“ přeje si autor čtyř víkendových zásahů do sítě Veltrub.

Obránci jakoby si s ním nevěděli rady. Ale zpřísněnou ostrahu a větší sledovanost od obránců Fila cítí na sto procent. „To ano. Občas to víc bolí. Je to stále více nepříjemné,“ uvědomuje si čtyřiadvacetiletý fotbalista, který dal podle svých slov čtyři branky v jednom zápase celkem nedávno. „Bylo to asi loňskou sezonu na podzim. Ale už nevím, komu to bylo,“ svěřil se civilním povoláním mistr.

Teď jeho střelecký počin pocítily Veltruby. Podle výsledku to bylo pro vítěze jednoduché utkání. „Překvapivě to tak bylo. Čekal jsem, že to bude o mnoho nepříjemnější. Dali jsme ale dva, tři góly, oni to otevřeli a měli vzadu díry. Hráli hodně na risk,“ vyprávěl odchovanec Třech Dvorů. A který z jeho gólů byl nejhezčí? „Asi ten druhý. Byl to takový dloubák a skončil přesně v šibenici. Navíc šel míč do brány od břevna,“ popsal svoji výstavní trefu Jiří Fila.

