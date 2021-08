Havlíčkův Brod – Velim 3:1

„První poločas jsme zkoušeli rozestavení 4 – 4 - 2 i kvůli mnoha absencím, ale moc to nefungovalo. Soupeř nás přehrával jednoduchým způsobem, když si na středu převzal balon Kučera, který působil i v Kolíně, a křižným balonem posílal do útoku křídla. To byla ukázka pro naše krajní hráče, co bychom chtěli hrát i my. Druhou půlku jsme se vrátili k rozestavení s jedním defenzivním a jedním pod hrotem a už se obraz hry zlepšil i vyrovnal. Bohužel jsme na začátku druhé půle udělali chybu, kdy to hasil Dejmek za cenu faulu a z pokutového kopu to bylo tři nula. Ale ve zbylém čase už jsme fungovali bez chyb a i nám se po faulu na Jíchu podařilo z penalty snížit. Bohužel ostatní naše náznaky šancí zůstaly nevyužity,“ hodnotil utkání velimský trenér Radek Kulhánek.

Branka Velimi: Petrů (z PK). Poločas: 2:0.

FC Velim: Drápela – Nejedlý, Petrů, Šourek, Kosina – Kmoch, Vocel, Michálek, Věříš – Kukal, Jícha, střídali Dejmek a Náděje.