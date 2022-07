Sezonu hodnotím jednoznačně dobře. Povedlo se nám to, co v Oseku bylo naposledy před jednačtyřiceti lety.

Prvním místem jste si vybojovali možnost postoupit do krajského přeboru. Přijmete vyšší soutěž?

Samozřejmě ano. Ani na chvíli nás nenapadlo, že bychom postup nevzali.

Znamená to, že musíte naplnit dva týmy – mladší a staří dorost. Dáte dohromady dostatečný počet hráčů na oba celky?

V tomto problém nevidím, hráčů máme dostatek.

A co si myslíte o kvalitě kádru? Bude dostatečně silný na to, aby v krajském přeboru obstál?

Myslím si, že kádr má svoji kvalitu na to, aby obstál v krajském přeboru. V kádru máme hráče, kteří tuto soutěž již hráli, tak pevně věřím, že v ní obstojíme.

Kde hledat nejsilnější stránky vašeho týmu?

Kromě fotbalových kvalit je to jednoznačně týmové pojetí. To, co se tady sešlo za partu, je opravdu fantastické.

Jistě jste se také nevyhnuli špatným výkonům. Na který zápas byste nejraději zapomněl?

Jednoznačně se jedná o podzimní utkání na půdě posledních Červených Peček, kde to bylo opravdu velké trápení.

A který byl z vaší strany nejpovedenější?

Těch povedených bylo více, například domácí utkání s Pečkami nebo Vlašimí B. Ale nejlepší asi bylo utkání se Suchdolí, kde jsme podali opravdu kvalitní výkon.

Je někdo z týmu, kdo zaslouží speciální pochvalu?

Pochvalu si zaslouží opravdu celý kádr, protože celou sezonu šlapal přesně podle mých představ. Nevím, jestli ještě někdy zažiji takovouto sezonu.

O co nebo o koho se mohl tým opřít ve chvílích, kdy se nedařilo tak, jak jste si představovali?

Mám k dispozici poměrně široký kádr, takže pokud se zápas nevyvíjel podle mých představ, vždy jsem měl možnost na to reagovat. Máme celkem dobře nacvičené standardní situace, takže i ty nám dost pomohly. No a závěrem zmínit nějakého hráče je dost těžké, ale přesto to udělám. Jedná se o hráče Tomáše Kalaše a Adama Nováka, kteří odehráli celé jaro jak za dorost, tak za naše áčko a v závěru sezony toho měli již opravdu dost.

Plánujete doplnění kádru odjinud nebo si vystačíte s vlastními odchovanci?

Jelikož nám končí pouze jeden hráč, kluci zůstávají pohromadě, tak si myslím, že kádr bude kvalitní. Ale přesto budeme posilovat o dva až tři hráče.