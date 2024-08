/VIDEO, FOTO/ Na hřišti v Předhradí se uskutečnil už padesátý osmý ročník fotbalového Memoriálu sportovců z Předhradí, kde startovaly čtyři týmy. Jasným favoritem na vítězství byla rezerva Velimi, ta se ale do finále nepodívala a musela přijmout třetí příčku. Velimští tak museli spolknout hodně hořkou pilulku. Vítězem turnaje se stalo béčko Sokolče.

Klání se zúčastnili dva nováčci třetí třídy. Po sestupu z okresního přeboru na Nymbursku domácí celek, na Kolínsku Nová Ves. Dále pak béčko Sokolče hrající okresní přebor a rezerva Velimi, která je účastníkem nejnižší krajské soutěže. A právě na úkor jasného favorita se diváci dočkali velkého překvapení. Velim totiž hrála v normální hrací době s Novou Vsí 1:1, pak prohrála na penalty a musela do souboje o třetí místo. „Utkání bylo na jednu bránu, ale Velim zahodila snad deset tutových šancí. Co spálili, to se jen tak nevidí. Nová Ves se dostala jednou k bráně a byl z toho vyrovnávací gól,“ popsal překvapivý vývoj turnaje předseda pořádajícího klubu Ondřej Matějka.

Prohlédněte si video z utkání Předhradí - Sokoleč B

Z fotbalového utkání na turnaji v Předhradí: Předhradí - Sokoleč B | Video: Deník/Vladimír Malinovský

V prvním semifinálovém mači domácí Předhradí nestačilo na béčko Sokolče, které vyhrálo 3:0.

V souboji o třetí příčku dominovala Velim, která porazila Předhradí 3:0. „S celkovým umístěním v turnaji rozhodně nemůžeme být spokojeni. Na druhou stranu je to pořád ještě příprava. V obou zápasech jsme měli herní převahu, ale naše koncovka byla hlavně v prvním utkání tragická. Zahodili jsme několik gólových šancí a v závěrečném penaltovém rozstřelu jsme selhali. Ve druhém utkání jsme se konečně střelecky prosadili a skončili tak na třetím místě,“ řekl po turnaji trenér velimské rezervy Jiří Ptáček.

Ve finálovém utkání jasně kralovala Sokoleč B, která nasázela Nové Vsi šest gólů. „Všechny zápasy byly na jednu bránu,“ podotkl Matějka.

Nejlepším hráčem turnaje byl zvolen sokolečský Provazník, za nejlepšího brankáře pořadatelé vybrali Hrabáka z Nové Vsi.

Tradiční turnaj se vydařil, na hřiště si našlo cestu přes sto diváků. „Byl to povedený turnaj, který pokračoval ještě večerní zábavou. Nikdo se nezranil, přišlo se podívat dost lidí, za což jsme rádi, takže jsme spokojení,“ dodal šéf klubu z Předhradí Ondřej Matějka.