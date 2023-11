Předčasně ukončené utkání okresního přeboru mělo dohru u disciplinární komise Okresního fotbalového svazu v Kolíně. Zápas Nučice – Polepy byl ukončen v 80. minutě poté, co se hosté rozhodli za stavu 4:3 pro domácí odejít z hrací plochy. Komise jejich počínání potrestala pokutou pět tisíc korun, navíc byl zápas kontumován ve prospěch domácích borců. A to není zdaleka všechno. Pořádné tresty dostali další aktéři zmíněného utkání.

Domácí hráč Dominik Kočí dostal flastr na sedm zápasů, hostující Tomáš Jelínek si nezahraje čtyři utkání. A aby toho nebylo málo, polepský laický asistent rozhodčího Oldřich Vopěnka dostal pokutu dva tisíce korun.

Disciplinární komise měla tentokrát co dělat a zřejmě se hodně zapotila. A její tresty jsou velmi vysoké. Není se však čemu divit. Zápas předposledního podzimního kola okresního přeboru Nučice - Polepy byl ukončem deset minut před koncem, kdy se hostující tým rozhodl dále nepokračovat. Nelíbily se mu verdikty rozhodčího. A to ještě nebylo všechno, nervy pracovaly i po zápase.

Nučický Dominik Kočí dostal po konci nedohraného zápasu červenou kartu za to, že podle zápisu o utkání hlavou udeřil soupeře do hlavy (hlavička), čímž protivníkovi způsobil zranění. To hostující Tomáš Jelínek se sápal po rozhodčím Františku Hoffmannovi a chtěl po něm vysvětlení jeho verdiktů.

Trestu, i když jen finančnímu, neunikl ani hostující laický pomezní Oldřich Vopěnka, který musí zaplatit pokutu dva tisíce korun. Podle zápisu o utkání použil pohoršujících a ponižujících slov směrem k sudímu, která jsou nepublikovatelná, navíc na rozhodčího vyplazoval jazyk.

Šest soutěžních zápasů si nezahraje také Jakub Vrba z Horních Krut, jehož případ komise odložila kvůli odvolání klubu. S ním ale klub neuspěl a Vrba dostal za hrubé nesportovní chování vysokou stopku. Sudí Tomáš Kalva popsal jeho přestupek tak, že jej Vrba podrazil zezadu v nepřerušené hře v běhu, což navíc posoudil jako úmyslné.

Tresty

7 soutěžních utkání (dále SU): Kočí Dominik (Nučice)

6 SU: Vrba Jakub (Horní Kruty)

4 SU: Jelínek Tomáš (Polepy)

Pokuty

5.000 Kč: TJ Polepy – navíc kontumace 3:0 a tři body ve prospěch Nučic

2.000 Kč: Vopěnka Oldřich (Polepy)

500 Kč: Ontl Jaroslav (Dobřichov)

500 Kč: Malý Kryštof (Tuklaty)

500 Kč: Zelenka Matěj (Nebovidy)

500 Kč: Hovorka Dominik (Svojšice)

Žádost o prominutí zbytku trestu

Patočka Jaroslav (Dobřichov) – zamítá se