První branku obstaral už ve třetí minutě Daniel Kasal, který o pět minut později přidal čtvrtý zásah svého týmu. „Určitě jsme tam jeli pro tři body. Myslím si, že kdybychom hráli líp v Praze, můžeme mít nějaký bod i odtamtud,“ vracel se záložník Kasal k pondělní prohře 4:7 na hřišti Staropramenu.

Přestože domácí David Koděra v jedenácté minutě snížil, prohráli Vlci první půli 1:6. „Zaspali jsme začátek, nechali jsme si dát strašně jednoduché góly. Nebylo to tak, že by nás Most předčil v kvalitě, udělali jsme individuální chyby a darovali mu všechny čtyři góly v osmi minutách. Nebyli jsme moc koncentrovaní, což se nemůže stávat,“ litoval kolínský útočník Štěpán Urban.

Po přestávce už rozdíl ve střílení branek nebyl takový, Kolín dal tři, Most pět. „Tak nějak vyplývalo ze hry celou dobu, že jdeme za vítězstvím, Kolín hrozil akorát z brejků,“ uvedl český reprezentant Kasal, který v utkání zaznamenal pět branek a přidal jednu asistenci. „Zápas jsem si užil,“ usmál se. Zdatně ho doplňoval mostecký Danyil Dolechek, který k hattricku stihl pět asistencí.

Kolín měl dva dvougólové střelce, ke Koděrovi se po přestávce přidal Urban. „Most má svoji kvalitu, hrají tam spolu už pár sezon, zatímco my jsme v začátcích, furt se hledáme a dáváme tým dohromady. Samozřejmě to není ve stoprocentní fázi, kdy můžeme říct, že ho máme hotový. Kvalitu máme, ale pro spoustu lidí v Kolíně je pořád přednější práce než zápasy,“ podotkl kolínský útočník.

Most si po prohře v Praze vylepšil skóre. „Naštěstí jsme si mohli spravit náladu hned druhý den na hřišti Kolína. S ním jsme se setkali teprve podruhé a opět jsme přesvědčivě zvítězili. A musím opakovat své hodnocení z našeho prvního utkání. Kolín má několik velmi dobrých jednotlivců a určitě nemusí prohrávat takto vysoko. Bohužel jeho hráči nemají správné malofotbalové návyky a občas se tak dopouštějí z hlediska tohoto sportu zásadních chyb, za které pak platí. Věřím, že až se víc sehrají, mohou být pro ostatní větší výzvou,“ sdělil tentokrát hrající mostecký kouč Vojtěch Benda.

Most v tabulce západní skupiny poskočil na druhé místo dva body za pražský Koráb, který má však utkání k dobru. Dva body ztrácí na Severočechy třetí Staropramen Praha, který sehrál dokonce o dvě utkání méně. „Za mě bude určitě dobré třetí místo. Bohužel se nescházíme v té nejlepší sestavě, co můžeme, takže tam budeme právem,“ řekl Kasal, vicemistr světa do 23 let z ukrajinského Kyjeva.

Kolín má i po šesti kolech na kontě jen prohry a skóre 7:52, patří mu poslední šestá pozice. „Jsme mladí kluci, ale nedáváme se pořádně do kupy na venkovní zápasy, všechno řešíme dva dny před utkáním. Jiné týmy asi berou Superligu trochu jinak než my v Kolíně. Určitě budeme pro jaro hledat zkvalitnění kádru, abychom byli konkurenceschopnější. Alfa a omega bude přivést dva, tři další kvalitní kluky, kteří budou rádi jezdit v týdnu i po práci třeba na zápasy do Mostu,“ prohlásil Urban.



Vlci Kolín – Most 4:11 (1:6)



Branky: 11. Koděra, 41. Urban, 42. Koděra, 58. Urban – 3. Kasal, 4. Dolechek, 7. Polák, 8. Kasal, 14. Dolechek, 17. Benda, 33. Kasal, 38. Kasal, 44. Dolechek, 46. Kasal, 54. Baksa. Rozhodčí: Šik – Pelikán. ŽK: Oberreiter (Kolín).



Vlci Kolín: Lukáš Dostál – David Koděra (C), Matěj Vojtíšek, Tomáš Mihovský, Jiří Oberreiter, Jindřich Stránský, Petr Kesner, Adam Vyhnánek, Martin Bug, František Hofmann, Štěpán Urban.



Most: Václav Šlégr – Antonín Harzer, Daniel Kasal, Jakub Polák (C), Danyil Dolechek, Stanislav Levý, Tomáš Zetka, Pavel Exner, Radek Baksa, Vojtěch Benda.