/FOTO/ S fotbalem začínal jako maličký v kolínské Spartě. Dařilo se mu a jeho talent neunikl funkcionářům královéhradeckého klubu. Přestup do východočeského klubu na sebe nenechal dlouho čekat. A v letošním létě přišel další. Patnáctiletý klučina Vojtěch Tománek nyní válí v dresu pražské Slavie. A navíc se dostal pod křídla agentury manažera Pavla Pasky. „Znamená to pro mě hodně,“ culí se šikovný fotbalista z Kolína.

Vojtěch Tománek během své kariéry | Foto: archiv V. Tománka

Před pár dny jste se podpisem smlouvy dostal pod křídla agentury manažera Pavla Pasky. Co to pro vás v patnácti letech znamená?

Znamená to pro mě hodně. Je to opravdu velká pocta a budu dělat, co je v mých silách, abych splatil jejich důvěru.

Paska zastupuje řadu skvělých fotbalistů, reprezentantů… A teď jste mezi nimi i vy. Je to pro vás velký závazek?

Ano, to určitě je. Jak už jsem říkal, moc si toho vážím a těším se na roky spolupráce.

Je to jen pár týdnů, co jste přestoupil z Hradce Králové po čtyřech letech do Slavie Praha. Pomohl vám i tento přestup k tomu, abyste začal spolupracovat s Pavlem Paskou?

Ne, zájem od agentury pana Pasky už nějakou dobu trval i při působení v Hradci Králové.

Pojďme k fotbalu. V Hradci Králové jste strávil čtyři sezony. Jak byste je zhodnotil? Jaké byly z vašeho pohledu?

Působení v Hradci Králové mi dalo opravdu hodně. Nastartovalo mě to do velkého fotbalu a naučilo mě to se postarat sám o sebe, jelikož první dva roky jsem každý den dojížděl z Kolína do Hradce Králové do školy, pak na trénink a večer domů. Poslední dva roky jsem strávil na internátu.

Dostal jste se také do reprezentačního výběru U15. Další obrovský krok ve vaší kariéře?

Ano, dostal jsem se do širšího výběru a zahrál si i přípravné utkání. Poté už jsem bohužel jen v náhradnících a myslím si, že tomu tak je kvůli mé subtilní postavě. Ale nevzdávám to, pracuji na sobě každý den, jsem trpělivý a věřím, že moje šance přijde.

S fotbalem jste začínal v Kolíně. Jak na to vzpomínáte?

Vzpomínám na to velice rád. Obzvlášť na trenéra Piknera, který mě v přípravce naučil základy fotbalu, nechal mě hrát s o rok starším ročníkem a díky němu jsem teď tam, kde jsem.

Co byste chtěl ve fotbale dokázat, jaké jsou vaše cíle?

Prvním krokem je určitě první liga u nás a poté snad zahraničí. Snem je jedna z top pěti lig.