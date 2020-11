„Ta situace je zkrátka nešťastná. Když se vyjádřím slušně, všechny z nás, kteří se kolem fotbalu pohybujeme, to mrzí,“ uvedl manažer Českého Brodu Miroslav Tomáš.

Po polovině soutěže vám patřila druhá příčka. Je to reálný obraz kvality vašeho týmu?

Kvalita našeho týmu by se objektivně ukázala až po regulérním ukončení soutěže. Jinak jsem přesvědčen o tom, že do špičky patříme.

Na vedoucí Most ztrácíte pět bodů. S ním jste v podzimní části ale nehráli. Znáte jeho sílu a je opravdu tak dominantní? Vždyť v osmi kolech ztratil pouhé dva body a ani jednou v řádné hrací době neprohrál.

Most určitě kvalitu má, jednoznačně. Je první, vyhrává. Ale jak jste správně zmínil, nehrál ještě s námi (smích). My se jen tak nevzdáme! Porazit se dá každý. Stejně tak můžete body ztratit ve chvíli, kdy to nejméně čekáte.

V osmi kolech jste nastříleli třináct branek, což při pohledu na tabulku není zrovna moc. Jste pátým nejhorším týmem. Je produktivita to, co vás trápilo nejvíc?

To je bohužel pravda. Trápení to občas bylo. Od některých kluků jsme čekali mnohem větší nasazení a produktivitu. Navíc se nám někteří hráči dlouhodobě zranili a nemohli jsme je využít. Přes zimu nás čeká hodně práce, abychom produktivitu zlepšili. Alespoň doufám, že nám to bude v rámci aktuální situace umožněno.

Naopak jste společně s Mostem nejlepším celkem, co se týká inkasovaných branek. Dostali jste pouhé čtyři góly. To je dobrá vizitka.

Ano, hra dozadu byla dobrá. V tomto směru hráči pracovali zodpovědně. Až na utkání v České Lípě se vyvarovali individuálních chyb. Důležitý byl i fakt, že se mohli spolehnout na skvěle chytajícího Malinu.

Již několik let se Český Brod pohybuje na čelních pozicích v divizi. Nastal čas, aby se konečně pokusil o postup do České fotbalové ligy?

To je otázka, kterou slýchám často. Musím říct, že SK Český Brod je klub, který určitě ambiciózní je. Troufnu si říct, že kdybychom minulou sezonu dohráli, postoupili jsme. Ale na „kdyby“ se nehraje. Teď hrajeme opět špičku soutěže, která byla přerušena a bůh ví, jak s ní bude naloženo dále.

Vy jste v Českém Brodě krátce. Přišel jste před rokem. Co máte vše na starosti?

Máte pravdu, že jsem v Brodě krátce. Za tu dobu jsem alespoň poznal, jak kdo v klubu funguje a vytvořil si na to názor. Jsem moc rád, že jsem poznal lidi, kterým fotbal v Brodě není lhostejný a podporují jej. Především chci jmenovat Luboše Holého a jeho rodinu, či Petra Musílka. Co se týká mě, snažím se pomoct rozšířit portfolio obchodních partnerů a sponzorů klubu, zajistit odpovídající sportovní úroveň našich týmů, vytvořit systém spolupráce A a B týmu, podílet se na rozvoji celého areálu Kutilka a personálně klub doplnit o lidi, kteří mají nebo budou mít k Brodu vztah a pomůžou nám naplňovat naši filozofii.

Fotbalový areál Na Kutilce byl dlouhé roky v pozadí veškerých investic. Až nedávno se vyjasnily vlastnické struktury a začalo se něco budovat. Například za kabinami vznikl asi za 24 milionů nový atletický stadion. V létě se začal dělat nový povrch hřiště. Co všechno máte ještě v plánu?

V plánu toho máme opravdu hodně. S pracemi na nové hrací ploše právě končíme a pro jarní část sezony bude připravena. V současné době již pracujeme na přivedení nových inženýrských sítí, vodovodu, kanalizace a veřejného osvětlení do budovy, ve které máme veškeré zázemí. Jakmile se nám to podaří, pustíme se do rekonstrukce již zmíněné budovy. To znamená nové šatny, sociální zařízení, klubovnu, zázemí pro rehabilitaci, zateplení vnějšího pláště, novou fasádu atd. Zkrátka úpravy, které zlepší úroveň pro všechny, kdo budou areál navštěvovat a využívat jej. Kutilka si to určitě zaslouží!

Hodně nahlas se mluvilo o tom, že místo starého koupaliště, které je vedle fotbalového hřiště, vznikne hřiště s umělým povrchem. Je to ještě aktuální?

O této lokalitě toho bylo dost řečeno a její řešení je stále aktuální. O jejím využití se stále debatuje. Umělka by se nám samozřejmě moc hodila. Nicméně si nejsem jistý, zda by se do tohoto prostoru vešla. Byli bychom i rádi, kdyby zde vznikla travnatá plocha pro využití trénování, hraní zápasů dětí i pořádání různých akcí. Pevně věřím, že se společně se zástupci města dobereme k rozumnému řešení.

Díky rekonstrukci hrací plochy jste podzimní sezonu, respektive její část, odehráli v azylu v Sokolči. Jak jste se tam cítili?

Mrzí mě, že jsme v Sokolči nemohli dohrát celý podzim. Našli jsme tam výborné zázemí a skvělé lidi. Všem mockrát děkuji za to, jak nás přijali a jak se o nás starali. Především můj dík patří předsedovi klubu Jindrovi Provazníkovi. Tak obětavého člověka bych bral k nám do Brodu všemi deseti.

Jste známý fotbalový funkcionář. Působil jste v Libici nad Cidlinou, Poděbradech, nyní jste v Českém Brodě. S jakou vizí a ambicemi jste přišel do Brodu?

Když jsem od Luboše Holého nabídku jít pracovat do Brodu obdržel, bylo to v době, kdy jsem si chtěl od fotbalu odpočinout. Po několika schůzkách jsme se domluvili. Spojili jsme spolupráci fotbalovou i pracovní. Dnes jsem rád, že jsme se do toho pustili. Fotbal mě zase baví. Máme co budovat, chceme klub posouvat dál.

Klub řídí Luboš Holý, člověk, který má hlavní podíl na tom, co se všechno v klubu udělalo a povedlo. Jaká je s ním spolupráce?

Jak jsem Luboše poznal, je to člověk, kterému nezáleží jen na výsledcích A týmu, ale jde mu o podporu a rozvoj celého klubu včetně areálu Kutilky. Luboš s manželkou Ivetou podporují nejen fotbal, ale spoustu volnočasových aktivit spojených právě s Kutilkou. Za mě spolupráce na jedničku.

Amatérské soutěže byly do konce roku pozastaveny. Nyní se řeší, jakou formu bude mít jarní část. Co byste navrhoval vy osobně?

Co bych navrhoval já, není úplně podstatné. Co si ale přeji, je, abychom už zase mohli chodit na pořádný fotbal s diváckou kulisou.

Miroslav Tomáš

Věk: 44

Bydliště: Libice nad Cidlinou

Hráčská kariéra: FC Velim, Sparta Kolín, FK Červené Pečky, Sparta Kutná Hora, Opočnice, Býchory, TJ Libice nad Cidlinou

Funkcionářská kariéra: TJ Libice nad Cidlinou, Bohemia Poděbrady, SK Český Brod

Nejoblíbenější hráč: Petr Kouba

Nejoblíbenější klub: AC Sparta Praha

Motto: Není to ve hvězdách, je to v nás (Shakespeare)