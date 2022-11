Kolínský útočník se slávistickou minulostí Jiří Sodoma to je gólová mašina a stálice. Svoji formu naplno ukázal i v podzimní části soutěže, kde byl jeho tým nováček České fotbalové ligy ve skupině B. Kromě Sodomy si vedl náramně celý tým, právem mu tak náleží druhá pozice za suverénní Viktorií Žižkov. Lídr tabulky nasázel pětatřicet gólů (jen šest jich inkasoval), Kolín pak o tři méně. Kromě Sodomy se dařilo i dalším. Po pěti brankách zaznamenali i další ofenzivní borci Vondráček, Veselý a Fotr.

12 – Ladislav Vopat (Velvary)

11 – Jiří Sodoma (Kolín), David Černý (Ústí n. L.)

10 – Tadeáš Vachoušek (Teplice B)

9 – Radek Voltr (Viktoria Žižkov)

8 – Matyáš Vojta (Mladá Boleslav B), Martin Jindráček (Brozany)

…

5 – Jiří Vondráček, Dominik Veselý, Oskar Fotr (všichni Kolín)

Divize – skupina B

Divizní Český Brod nepředvedl v podzimní části sezony ve skupině žádné střelecké hody. Dvaadvacet nastřílených gólů, jednadvacet bodů a osmá pozice. Zlatý střed. A rozhodně nevynikali ani českobrodští střelci. Tři branky dali Novák a Sklenička. Nejvíce přesných zásahů má na svědomí jedenáctigólový David Halbich z České Lípy

11 – David Habich (Česká Lípa)

10 – Jan Kopta (Chomutov), Matěj Šimon (Česká Lípa), Bohumil Nádeníček (Slaný)

9 – Jiří Vokoun (Štětí), David Krůta (Meteor Praha)

8 – Vojtěch Kostka (Meteor Praha), Vratislav Kořínek (Kosmonosy), Miloslav Kučera (Vilémov)

…

3 – Petr Novák, Martin Sklenička (oba Český Brod)

Krajský přebor

Kdo že to vládne nejvyšší krajské soutěži? No přece nováček ze Sokolče. Jeho výkony a především výsledky stojí za povšimnutí. Nejvíce bodů – 34. A také nejvíce nastřílených gólů – 38 (spolu s Hřebčí). To je fantastická vizitka. A mezi nejlepší střelce soutěže patří také sokolečský vytáhlý forvard Matěj Peterka, který přišel do týmu po prvním jarním kole z poděbradské Bohemie. A vedlo se mu více než dobře. Do konce podzimní části sezony stihl nasázet protivníkům jedenáct branek. Stejně jako exligista Miroslav Slepička ze Spartaku Příbram a hřebečský Miroslav Novák. To Velim má také svého tradičního bombarďáka. Tím je velezkušený Jan Jícha, který se v průběhu sezony rozjel a jeho gólový účet se zastavil na čísle 10. V ofenzivě ho podporoval také Marek Ramšák, autor sedmi zásahů. Pět gólů čtvrtého celku tabulky dal obránce Jiří Petrů, o jeden méně Matěj Kasal.

11 – Miroslav Slepička (Spartak Příbram), Matěj Peterka (Sokoleč), Miroslav Novák (Hřebeč)

10 – David Snop (Sokoleč), Jan Jícha (Velim)

..

7 – Tomáš Bím (Poříčany), Ramšák (Velim)

6 – Libor Křelina (Kutná Hora)

5 – Jiří Petrů (Velim)

4 – Matěj Kasal (Velim), Jakub Provazník (Sokoleč), Vratislav Hlaváč (Sokoleč)

I.A třída – skupina B

O spokojenosti nemůže být řeč. Nováček soutěže z Býchor načal sezonu velice dobře a sbíral body. Jenže pak jakoby se jeho forma zasekla a se sbíráním bodů to bylo horší. Jedenáct bodů a čtrnácté místo v šestnáctičlenném pelotonu mluví jasně. A kde hledat příčiny špatného postavení? Právě ve střílení gólů. Býchory jsou totiž s devatenácti zásahy nejhorší v soutěži. A nejlepší střelec Radek Pelikán, který nastupoval často jen jako střídající, dal čtyři góly.

19 – Michal Pažout (Dolní Bousov)

13 – Ondřej Martínek (Bohemia Poděbrady)

12 – Michael Azilinon (Poříčí n. S.)

10 – Petr Galuška (Poříčí n. S.), Jozef Flóro (Úvaly), Matěj Novák (Bohemia Poděbrady), Michal Ugwu (Vlašim B)

9 – Štěpán Urban (Úvaly), Vladimír Maxa (Hlízov), Zdeněk Bělík (Dolní Bousov)

…

4 – Radek Pelikán (Býchory)

I.B třída – skupina C

Nejnižší krajské soutěži ve skupině C kralují nováčci. Vede Vykáň, o pouhé dva body zaostává velimská rezerva. Pečkám patří šestá pozice, nováček z Plaňan se krčí na dvanácté pozici. Nejlepší střelci okresních týmů jsou dva – Matěj Kasal z béčka Velimi a exligista David Brunclík z Peček. Oba dali po osmi gólech. Za nimi dvě branky ztrácí pečecký Sova.

16 – David Švěřepa (Vrdy)

14 – Maroš Klimpl (Jíkev)

13 – Filip Víšek (Vrdy)

12 - Štěpán Jareš (Semice)

11 – Lukáš Dozorec (Ostrá)

10 – Jan Kočí (Vykáň)

9 – Radek Hanzlík (Vykáň), Tomáš Vlasák (Sadská), David Veselý (Jíkev)

8 – Martin Grospič (Pátek), Tomáš Fichtner (Jíkev), Matěj Kasal (Velim B), David Čemus (Sadská), David Brunclík (Pečky)

…

6 – Pavel Sova (Pečky)

5 – Jiří Kuchař (Velim B), Josef Klucska (Plaňany)

4 – Václav Kopáček, David Nejedlý (oba Velim B)

I.B třída - skupina D

Téměř třetinu branek jevanského celku v krajské I.B třídě skupině D nastřílel zkušený bývalý ligový fotbalista a trenér Poříčan Zdeněk Šmejkal. Na pažbě má deset zářezů. V tabulce kanonýrů jej pronásleduje spoluhráč Robert Šobíšek, který dal o jediný gól méně. Nejlepším střelcem soutěže je se čtrnácti přesnými zásahy Michal Davídek z týmu Sedlec-Prčice).

14 – Michal Davídek (Sedlec-Prčice)

10 – Michal Zeman (Kácov), Zdeněk Šmejkal (Jevany), Martin Jelínek (Uhlířské Janovice)

9 – Martin Sus (Říčany), Štěpán Průcha (Teplýšovice), Jan Vodička (Kunice), Robert Šobíšek (Jevany)

…

5 – Patrik Chroust (Jevany)