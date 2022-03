„Největší úspěch se vybírá těžko. Každý titul byl úžasný, poháry taky, Liga mistrů… I zápasy v lize stály za to. A hlavně chodili lidi,“ cení si Mistr a jedním dechem dodává, že ani za jeho dob se týmu nedařilo pořád. „Taky přišel zápas blbec, jednou jsme prohráli doma třeba s předposledním. Jindy zase přišla série porážek. Šli jsme si ale sednout, vypovídat se a pak to zase šlapalo,“ vysvětluje.

„Když se nedařilo, tak jsme nikam nechodili. Věděli jsme, že by to vůči fanouškům nebylo dobré. Myslím, že bychom za to tenkrát dostali i nějakou facku. To by možná současní hráči potřebovali. Když se nedařilo, fanoušci nám dali najevo na hřišti, že takhle ne. My jsme ale věděli, že když se nedaří, tak přece nepůjdeme někam pařit,“ říká Mistr.

Důvodů k oslavám a paření ale měla tahle generace dost a dost. Slavilo se po mistrovských titulech i po vyhraných zápasech v Lize mistrů. „S Péťou Koubou jsme si nedávno říkali, že jsme měli štěstí, že ještě nebyly sociální sítě. To by se lidi divili. Měli jsme kamaráda, který měl krásnou hospodu na Břevnově, takže jsme chodili k němu. Vždycky se udělala uzavřená společnost a neexistovalo, že by někdo odešel. Tam jsme si všechno vyříkali, oslavili jsme to a byla sranda. Stálo to za to a je na co vzpomínat,“ usmívá se Mistr.

Sám se do Sparty dostal z Odoleny Vody, kde s fotbalem začínal, v devíti letech. Přes Cheb, kde byl na vojně, se nakonec prosadil až do A týmu, za který napsal nezapomenutelné příběhy. Největší dojem zanechal nejspíš v zápase nultého ročníku Ligy mistrů proti Barceloně. „Bylo to dobré už u nich, kde jsme prohráli o gól a klidně se mohla uhrát remíza. Doma to pak bylo vyvrcholení,“ vzpomíná na slavné vítězství 1:0.

„Na staré Letné bylo nadupáno, všichni řvali, jak to má při těchhle zápasech být. Zápas to byl úžasný. Nikdy to ale není o jedinci. Vyšel mi zápas, ale proč mi vyšel? Protože vyšel všem. Všichni šlapali. Od Péti Kouby až po Horsta Siegla vepředu. Všichni makali a dařilo se. Já měl kliku i v tom, že mi vyšel první kontakt s balonem. Pamatuju si, že jsem měl sólo mezi dvěma nebo třemi hráči a říkám si ‚ono to dneska půjde‘,“ popisuje Mistr, který měl během hráčské kariéry zajímavý předzápasový rituál. Před každým duelem si totiž na záchodě zapálil cigaretu a poté si dal cukr s Alpou, aby si opět roztáhl plíce.

„Prvních pět deset minut mi trvalo, než jsem chytil dech, ale pak jsem mohl jezdit celý zápas. Trenéři věděli, že kouřím, ale nevěděli, že kouřím před zápasem. Já to ale potřeboval. Ostatní měli jiný rituál, já měl ten, že jsem si sedl, vychutnal si cigaretu a šel na to,“ vzpomíná se smíchem.

Přestože Mistr sbíral během kariéry úspěchy po hrstech, jedna velká kaňka se na jeho fotbalovém životě najde a tou byl sklon k častým zraněním. I kvůli nim skončil kreativní záložník s profesionálním fotbalem ještě před třicátinami a výrazněji se neprosadil ani v reprezentaci. Za tu odehrál jen dva zápasy. „Člověk toho může litovat, ale musí to brát tak, jak to je. Aspoň dva starty tam jsou. Pro mě byla důležitá ale hlavně liga a Sparta. Odjakživa jsem byl sparťan a Sparta pro mě byla vše,“ říká hrdě Mistr.

Není proto divu, že současný stav letenského klubu nedělá pětinásobnému šampionovi radost. Sparta vyhrála mistrovský titul naposledy v roce 2014 a od té doby se kouká, jak slaví její konkurenti. „Je vidět, že Slavia je teď úplně jinde než Sparta. Je smutné, že to musím říct. My máme Slavii rádi, ale vždycky, když je pod námi. Vždycky to tak bylo a teď je to trošku jinak. Musíme sklopit uši a přiznat, že jsou o hodně lepší, fotbalovější,“ krčí rameny Mistr.

„Hlásat s tímhle manšaftem, že jdu na titul? Není tam fotbalista, který by vzal balon a prošel. Věřil jsem Tomášovi Rosickému, že to zvedne. Zatím ale nic moc neudělal. Neříkám, že jsou tam úplní nekopové, ale ta kvalita není dostatečná. Navíc bych řekl, že tam není žádná parta. Hráči by měli vědět, za jaký klub hrají, a měli by si sáhnout do svědomí,“ burcuje Mistr, který kvůli špatným výsledkům přestal na Letnou chodit.

„Byl jsem tam jednou na derby a stojím si za tím, že ten zápas vypustili, aby dostali pana Šťastného z místa. Tehdy jsem zahodil permanentku a řekl jsem, že už tam nepůjdu,“ vysvětluje.

V současné době už se Mistr ve fotbalu nijak neangažuje. Zhruba třikrát do roka si jde zahrát s bývalým reprezentantem Janem Bergrem, ale tím to končí. Trénování ho nikdy nelákalo, a tak jen podporuje svého jedenáctiletého syna, který se kopané věnuje. Pětinásobný vítěz ligy už čtrnáctým rokem pracuje jako hlídač v radotínském areálu s pracovními oděvy a ve volném čase ho těší děti a rybařina.

„Peníze jsme během kariéry měli, ale nebylo jich tolik, abych ušetřil. Měl jsem rodinu, něco jsem dal a půjčil bratrům. Když něco chci, tak si chodím přivydělat. Nestěžuju si ale, člověk z něčeho musí žít. Abych si dělal trenérskou licenci a někde se předváděl? To mě nebaví,“ zakončuje fotbalový svéráz.

