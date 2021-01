Jste odchovancem Polabanu Nymburk, ale už čtyři sezony válíte za Mladou Boleslav. Jak jste se tam dostal?

Do Mladé Boleslavi jsem se dostal díky tomu, že jsem šel na zkoušku do zimní přípravy. Docela jsem mezi kluky zapadl, a tak trenér Janoušek rozhodl, že bych měl zůstat. Taky hlavní faktor, proč zkusit Mladou Boleslav bylo to, že je nejblíž a táta zde dříve hrával.

V Polabanu jste hrál do svých čtrnácti let. Jak na toto období vzpomínáte?

Rád na to vzpomínám. Jsem neustále v kontaktu s klukama z mého ročníku. Nymburk budu mít vždy v srdci, vlastně jemu vděčím za to, co jsem se naučil. Docela často chodím koukat na nymburský A tým a občas se přijdu kouknout i na dorost

Váš otec je trenér nymburského mužstva, je tedy jasné, že se u vás asi téměř vše točí okolo fotbalu. Je to tak?

Ano, je to tak. S tátou neustále někde lítáme po fotbalech. Když vidíme jakoukoliv příležitost si jít jen tak kopnout, nebo si jít zahrát, tak už tam jsme.

Necháte si od otce poradit? A radí vám hodně?

Samozřejmě. Táta chodí skoro na všechny naše zápasy a když nemůže táta, tak ho zaskočí děda. Takže skoro pokaždé si musím vyslechnout, co bylo špatně a co zase dobře, ale je to jedině dobře, alespoň mám nějakou zpětnou vazbu a můžu se díky tomu zlepšovat.

A radíte také vy otci?

Občas, když by chtěl vědět nějaké nové cvičení, které my děláme a chtěl by ho použít na tréninku. Takže si občas sedneme a já mu vysvětluji principy.

V Boleslavi hrajete v kategorii U19. Jak složité je skloubit školu a fotbal?

Já osobně s tím nemám žádný problém. Přes rok jsem na internátu, takže mám spoustu času na obojí dvojí. Po škole jdeme s klukama na internát, nabereme věci a dojdeme na trénink. Je pravda, že potom nemám moc volného času, ale s tím musím počítat.

Zvládáte ještě kromě školy a fotbalu jiné aktivity? Nechybí vám někdy volný čas na kamarády, slečny a podobně?

Kromě fotbalu a školy už nestíhám vůbec nic. Možná tak jít na chvilku ven s kamarády, ale ani toho času moc nemám. A když už mám nějaký volný den, tak si většinou chodím zaběhat a nebo regeneruji.

Jak jste si užil Vánoce a jaký dárek pod stromečkem vás nejvíce potěšil?

Vánoce jsem si užil, celé svátky jsem strávil s rodinou. V této nepříznivé době pro fotbal, kdy se neustále přerušuje možnost hrát, to není jednoduché. Snažím se plnit individuální plán, který jsme dostali od klubu. A pod stromečkem mě potěšily všechny dárky.

Jaké jsou vaše cíle do nadcházejícího roku?

Začít v co nejkratší době hrát dospělý fotbal a ucházet se o pozici v A týmu Mladé Boleslavi.

Matěj Vlk

Bydliště: Nymburk

Narozen: 30. srpna 2002

Post: pravý obránce

Číslo dresu: 4

Studuje: SOU Škoda auto – Provoz a ekonomika dopravy

Znamení: Panna

Další oblíbené sporty: hokej, nohejbal, volejbal

Oblíbené jídlo: jakékoliv kuřecí maso

Oblíbené pití: perlivé a sladké

Oblíbený film: Pokorný bojovník

Oblíbená hudba: rap a pop