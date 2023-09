Bývalý prvoligový fotbalista a český reprezentant Martin Frýdek už není trenérem divizního Českého Brodu. Špatné výsledky mužstva stály kouče místo. Novým lodivodem se stal starý známý Zdeněk Šmejkal mladší, který doposud vedl sousední Poříčany v krajském přeboru. Ten zná českobrodské prostředí více než dobře, už zde také po boku svého otce trénoval.

Zdeněk Šmejkal je novým koučem Českého Brodu | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

Divizní tým z Českého Brodu nezískal v dosud odehraných čtyřech kolech ve skupině B ani jediný bod. Navíc inkasoval osmnáct gólů. Vedení klubu došla trpělivost a Frýdek u mužstva skončil. „Museli jsme reagovat na špatné výsledky. Proto jsme sáhli k výměně trenéra. Nejde vyměnit najednou pět hráčů, vždycky to odnese trenér. S panem Frýdkem jsme se rozešli v dobrém,“ uvedla tisková mluvčí českobrodského klubu Iveta Librová.

Klub sáhl po Zdeňku Šmejkalovi, který má za sebou také ligovou kariéru. V Českém Brodě hrál i trénoval. „Je to mladý trenér, který je energický. Věříme, že týmu dodá nový impulz a že ho zase nakopne k dobrým výsledkům,“ přidala Librová.

Šmejkal tak musel nechal rozdělanou práci v Poříčanech, kde se mu v letošní sezoně dařilo. Mužstvo hrající krajský přebor třikrát vyhrálo a jednou plichtilo. Je tady zatím bez porážky.

Pro Poříčany by to ale neměl být žádný problém. Šmejkal vedl tým spolu s Miroslavem Doležalem, nyní se trenérský tandem rozpojil. „Je to čerstvá informace. Zdeněk odchází do Brodu, u nás zůstává Míra Doležal, který mužstvo povede sám. Takže se v podstatě skoro nic nemění,“ uvedl předseda poříčanského klubu Jiří Koula.

Šmejkal si odbyde premiéru na lavičce Českého Brodu v sobotu na půdě týmu FK Ostrov. Jak se mu povede?