Hrabal o konci kariéry: Někde vzadu hlodal červíček, jestli tomu ještě rok nedám

/VIDEO, FOTO/ Jeho kariéra trvala předlouhých pětatřicet let. Nyní nastal čas, jak sám říká, skončit na vrcholu a nechat to mladším. Fotbalista Marek Hrabal oslavil s velimským béčkem druhou výhru v soutěži za sebou, pak dal fotbalu sbohem. Užil si spoustu krásných okamžiků, z nichž vypíchl výjezd z Polep na kolech na derby do Kolína a sladké vítězství 1:0. „Ještě teď, když si na to vzpomenu, se tomu musím smát,“ říká v rozhovoru dvaačtyřicetiletý borec, který prošel řadu regionálních celků.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pátek | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Po posledním utkání minulé sezony jste ohlásil konec kariéry. Proč jste se rozhodl skončit?

Jak se říká, za vším hledej ženu, tak tady je to naopak. Bylo to moje rozhodnutí, naopak mi manželka říkala, jestli mi to nebude chybět. Už loni, po postupu z okresu, jsem uvažoval o ukončení kariéry, ale nakonec mě přesvědčili kluci a trenér. Hlavní důvod, proč končím, je jednoduchý. Chci se věnovat rodině a po nějakých pětatřiceti letech ve fotbale jsem si řekl, že je čas skončit a nechat to na mladších. Je váš konec na fotbalových trávnících definitivní nebo si chcete zahrát třeba nižší soutěž v jiném klubu?

Zatím je to definitivní, ale čas ukáže. Jaké bylo rozloučení s klubem a spoluhráči?

Loučení bylo super, vyhrát 2:10 ve Vykáni a po dvou prvních místech v okrese a rok nato v I.B třídě, co víc si přát. Končit na vrcholu není tak špatné, jak říká trenér Ptáček. Vy jste chtěl skončit už před rokem, nakonec jste po postupu do I.B třídy ještě zůstal. Co bylo hnacím motorem?

Hnacím motorem byla super parta v týmu a již zmiňovaný kamarád, trenér Fógl (Jiří Ptáček). Řepka nejí jistý, Koloušek skončil. Zpět v Červených Janovicích je Kacafírek Postoupili jste podruhé za sebou, takže loučení s kariérou asi nemohlo být lepší…

To je pravda, ale také těžší. Někde tam vzadu hlodal červíček, jestli tomu ještě rok nedám. S fotbalem jste zažil spoustu krásných chvil. Dokážete vybrat jeden okamžik, který byl nejzářivějším ve vaší kariéře?

Těch okamžiků bylo hodně. Ale si ten nejlepší byl výjezd na derby do Kolína na kolech s Polepy. Jet jako vandráci a přivézt vítězství 0:1. Ještě teď, když si na to vzpomenu, se tomu musím smát. A pak asi televizní utkání Velim – Bohemia Poděbrady, když jsem dával z penalty gól na 1:0. Škoda, že tento zápas výsledkově nevyšel (Velim prohrála 1:2 – pozn. red.). Kromě Velimi jste prošel několik dalších regionálních klubů – Sokoleč, Bohemia Poděbrady, Polepy. Kde se vám dařilo a líbilo nejvíce?

Nejlepší parta mimo Velim byla v Polepech. Už třetím rokem se scházíme na zápasy polepské gardy v Malešově. Je vždy super kluky vidět. Také jste se potkal s řadou výborných fotbalistů. S kým jste si na hřišti a mimo něj nejvíce rozuměl?

Jmen je hodně. Už když jsem začínal v chlapech, tak to byl třeba Láďa Hájek, Jiří Fořt, Jiří Kohoutek a další. To bych mohl jmenovat dlouho. Pak kluci z Polep - Lukáš Kmoch, Lukáš Slezák, Franta Suchánek, Míra Paták, Radek Zelenka. Pak ve stoperské dvojici jsem si hodně rozuměl s Lukášem Hartigem a Jirkou Vlkem a za mých mladých let s Jirkou Ptáčkem, kdy jsme drtili obrany v okresním přeboru. No a nakonec všichni, kteří se mnou hráli poslední roky ve Velimi a kterým bych chtěl moc poděkovat a popřát jim hodně zdaru v dalších sezonách. Vizitka Bydliště: Kolín

Narozen: březen 1982

Zaměstnání: obchodní referent

Znamení: Ryby

Záliby: rybaření, hory

Oblíbené jídlo: šunkofleky

Oblíbené pití: pivo

Oblíbený film: válečné filmy

Oblíbená hudba: Queen

