Mezi jaké úspěchy řadíte postup na EURO?

Musím říct, že je to opravdu velký úspěch a řadím ho na stejnou úroveň jako svoje tituly získané v Čechách a Turecku. Nejobtížnější bylo jednoznačně silné Chorvatsko s Řeckem a nevyzpytatelné Skotsko. Podle mého máme určitě velké šance postoupit ze skupiny do čtvrtfinále. Myslím si, že bude každý soupeř velice těžký, ale nejtěžší z nich budou určitě Španělsko, Francie, Německo a Anglie.

Perspektivu hráčů tedy vidíte velkou?

Vidím ji pozitivně, neboť se říká, že reprezentace do 21 let je pro hráče takovou vstupní branou do velkého fotbalu. A pokud se kluci dostanou na závěrečné turnaje, čeká je většinou velká kariéra.

Manažerem lvíčat jste dva roky. Co všechno máte na starosti?

Je to zajímavá práce. Manažer má na starosti realizační tým a hráče samotné. Je to taková druhá ruka trenéra a je v neustálé komunikaci s hráči. Stará se, aby na reprezentačních srazech probíhalo vše bez problému. Reprezentační srazy se konají většinou pětkrát až šestkrát do roka a bývají desetidenní.

Jak celý chod kvalifikací ovlivnil koronavirus?

Omezil nás, ale musím říct, že tím, že je to celosvětové, byly podmínky stejné pro všechny soupeře, a proto bych se na to nikdy nevymlouval. My jsme se s tím poprali skvěle.

Směrem k evropskému šampionátu na Slovensku a v Maďarsku jste z pohledu české výpravy optimistou. Jak ale vše vidíte do budoucna? Je mezi současnou mládeží dost nadšenců pro vrcholový sport? Bude z čeho vybírat?

Dnešní mládež vidím trochu negativně. Je úplně jiná doba, než kterou jsem zažil, a musím říct, že v podstatě mládež má všechno, a to je docela špatně. Je to věc na dlouhé povídání. Vše je ale moc ovlivněno moderní technikou a internetem. Najdou se určitě nadšenci a velcí talenti, ale jak jsem zmiňoval, dnešní doba je strašně ohrožuje tím, co všechno mají.

Ještě k vám. Jste příbramským rodákem. Co pro vás město Příbram znamená?

Město Příbram miluju a všude ho jen a jen chválím (smích).



Věra Prunerová