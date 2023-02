Tohle absolutně nechápu, řádně hradíme svoje závazky. Dále bez komentáře.

Podzimní část se vám povedla na jedničku, tým je na druhém místě tabulky. Můžete tak výborné výsledky zopakovat i na jaře?

Vzhledem k vyrovnanosti soutěže a její kvalitě, by druhé místo bylo velkým úspěchem, pokud se řadíme mezi nováčky soutěže. Ale budeme dobře připraveni.

Pomalu ale jistě se blíží mistrovská sezona. Ta odstartuje za tři týdny. Jak jste zatím spokojený s přípravou týmu?

Příprava jde podle plánu, jen se nám nakupily problémy se zraněním několika hráčů, někteří prošli i drobnými operačními zákroky, další doléčují drobná, či jiná zranění. Ale pevně věřím, že se hráči dají dohromady a budeme dobře připraveni do jarní části.

Jak už bylo řečeno, kádr zužuje velké množství zraněných. To byla pro vás asi velká komplikace v přípravě…

Ano, přesně tak, již jsem to zmiňoval. Ale bereme to tak, jak to je, pohybujeme se ve výkonnostním fotbale a problémy mají i jiné kluby.

Navíc se také stalo, že jste nehráli dva přípravné zápasy. Český Brod nechtěl hrát kvůli špatnému terénu a Hostouň měla velkou marodku. Vnímáte to jako velký problém?

Já osobně to jako problém nevidím, poradíme si kvalitním tréninkovým procesem. S Českým Brodem to bylo o zdraví hráčů, tam to bylo v pořádku, ohledně Hostouně, zde mě mrzí, že pokud má klub určité problémy se sestavou, tak to neřeší v pátek pozdě večer. Absence se projeví už v týdnu, je to o slušnosti, která se k nám nedostala, bohužel.

I kvůli tomu, že mužstvo má hodně zraněných, dostávají šanci mladíci z vašeho dorostu. Jak jste spokojeni s jejich přístupem a výkony?

Zde není vůbec žádný problém. Součinnost trenérů funguje, vzájemně si vycházíme vstříc a mladí hráči sami ví, oč hrají. Zmíním Marka Soukupa, ten se prozatím jeví velmi dobře.

Kádr už také doznal několika změn. Skončili Fotr, Skořepa, Mansfeld, Jaroš, Adam Čapek. To je velký zásah do kádru…

To ukáže až jarní část sezony. Jedná se o hráče, kteří byli buď delší dobu zranění, nebo tak často nenastupovali, nebo se zranili atd. Oskar Fotr nastupoval pravidelně, je to velmi kvalitní hráč, na ČFL nadstandardní a nám pomohl, přesto jsme se nedomluvili. O Davida Jaroše jsem stál, ale problémem byla cena, která byla pro nás neakceptovatelná. Adam Mansfeld se zranil a čeká ho operační zákrok, u Jakuba Skořepy jsme zvolili cestu, aby měl vyšší herní vytížení, neboť se vrací po vleklém zranění. A Adam Čapek? Zde mě to mrzí dvojnásob. Rozhodl se, že chce nastupovat častěji, chápu ho a podpořil, přesto věřím, že ještě neřekl poslední slovo.

Naopak s týmem se připravují Snížek z rezervy Mladé Boleslavi a Ondřej Sodoma z Velkého Oseka. Vrací se i Valenta. Jak to aktuálně vypadá s jejich příchodem?

Zatím to nechci konkretizovat.

Dlouhodobě je zraněná gólmanská jednička Otáhal. Hledali jste náhradu nebo na jaře vsadíte na dvoji mladíčků Bína – Fejfar?

Vše je v jednání, oba mladí brankáři pracují dobře, ale stále sbírají zkušenosti. Myslím, že tím jsem dostatečně odpověděl.