Je dobojováno. Alespoň tedy v základní části Superligy malého fotbalu. Ta skončila desátým kolem, ve kterém se rozhodlo o osmičce postupujících a také z něj vzešly čtvrtfinálové dvojice play off. Vlci z Kolína obsadili páté místo ve skupině před Plzní.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jiří Sejkora

Most – Partyzan Příbram 7:5 (4:2)

Branky a nahrávky: 5. Laňka (Exner), 8. Laňka (Kasal), 15. Kasal (Exner), 28. Klíma (Laňka), 38. Laňka (Harzer), 47. Laňka (Exner), 55. Doleček (Polák) – 6. Drašnar (J. Junek), 27. Malý (J. Junek), 48. J. Junek (Bašík), 57. J. Junek, 57. Malý (Bašík). Rozhodčí: Kohout – Dočekal. ŽK: Laňka – Drašnar, Malý. ČK: 22. Koubek, 55. Doleček (oba Most).

Most v posledním kole potvrdil své jarní vzedmutí a po výhře 7:5 se dotáhl na vedoucí Příbram, která se udržela v čele jen díky lepšímu skóre ze vzájemných zápasů, když na podzim zvítězila 6:2. Reprezentační formu potvrdil Denis Laňka, který ke čtyřem gólům přidal jednu asistenci. Most nepřibrzdily ani dvě červené karty.

Hanspaulka Praha – Predátoři Praha 3:2 (2:2)

Branky a nahrávky: 25. Jákl (Němec), 28. Žežulka, 50. Žežulka (Jákl) – 14. Vávra (Kubiš), 30. Vávra (Kraus). Rozhodčí: Havel – Šťástka. ŽK: Špaček (Predátoři).

Ještě vyrovnanější než na podzim bylo pražské derby v západní skupině. Zatímco říjnový duel vyhráli Predátoři 3:1, na závěr základní části se radovala Hanspaulka z výhry 3:2. Odvetu rozhodl Ondřej Žežulka gólem v padesáté minutě. Predátoři v obou soubojích obdrželi o branku méně, čímž se udrželi na třetí příčce těsně před čtvrtou Hanspaulkou.

MF Blanensko – Jihlava Miners 2:8 (2:2)

Branky a nahrávky: 11. Paděra (Kucharčuk), 27. Krška (Koudelka) – 2. Plichta (L. Trojánek), 4 vlastní Koudelka, 31. Svoboda (Míča), 32. Svoboda (Plichta), 46. Plichta (Svoboda), 48. Votoupal (Plichta), 53. Votoupal (Trojánek), 57. Míča (Votoupal). Rozhodčí: Sýkora – Prudil. ŽK: Fládr, Krška – Brtnický.

Obě mužstva potřebovala vyhrát, aby si zajistila postup do play-off. Podle toho taky vypadaly sestavy, v jakých vyrukovaly na hřiště v Boskovicích. V poločase to bylo 2:2, jenže hned po přestávce dvakrát udeřil jihlavský šikula Richard Svoboda a od té doby už „Horníci“ jen navyšovali skóre až na 8:2. Jihlava udržela druhou příčku, Blanensko se ani přes pomoc Jana Koudelky a Davida Kršky do vyřazovacích bojů nepodívá.

PAMAKO Pardubice – Olomouc Mighty Ducks 3:3 (0:2), penalty 2:3

Branky a nahrávky: 42. Slavík (Bartaloš), 44. Formáček, 55. Slavík (Formáček) – 30. Hegr, 15. Mirvald (Kalina), 48. Kryl (Látal), rozhodující penalta Kryl. Rozhodčí: Pfeifer – Terber. ŽK: Rosůlek, Formáček (oba Pardubice).

Přestože se Pardubicím sezona vůbec nepovedla a uzavřely východní skupinu celostátní soutěže, v posledním kole notně potrápily lídra tabulky. Olomouc sice vedla po půli o dvě branky, jenže PAMAKO srovnalo a v 55. minutě si zásluhou Jakuba Slavíka vynutilo pokutové kopy. V nich však neuspěl Josef Stránský, zatímco všichni tři Hanáci skórovali a Mocní kačeři si odvezli bonusový bod, který upevnil jejich místo na čele východní skupiny.

MF Baník Ostrava – Vikings Brno 1:2 (0:1)

Branky a nahrávky: 38. Schmutz (Hudeček) – 15. Macko, 60. Slováček. Rozhodčí: Tomiga – Perutka. ŽK: Krejčíř, Macko (oba Brno).

Až v poslední minutě utkání uklidnil brněnské Vikingy Petr Slováček. Jeho trefa ze šedesáté minuty zajistila Jihomoravanům vítězství v Ostravě 2:1 a hlavně postup do play-off. Brno do čtvrtfinále půjde ze třetí příčky, Baník obsadil čtvrtou pozici.

Vlci Kolín – Rytíři Plzeň 4:2 (0:2)

Branky a nahrávky: 37. Stránský, 52. Bína (Kmoch), 52. Stránský, 58. Kmoch – 9. Kosť (Vitouš), 16. Šebek (Zieliński). Rozhodčí: Soukup – Řeháček. ŽK: Stránský, Oberreiter – Šebek, Vančát.

Už to vypadalo, že se Rytíři rozloučí s tímto ročníkem Superligy malého fotbalu vítězně, vždyť deset minut před koncem duelu v Kolíně stále vedli. Jenže v 52. minutě Vlci vstřelili dvě branky díky Danielu Bínovi a Jindřichu Stránskému, dvě minuty před koncem pak přidal pojistku na 4:2 Tomáš Kmoch. Díky lepším vzájemným zápasům tak Kolín skončil na páté příčce západní skupiny před Plzní.

Čtvrtfinálové dvojice

Hanspaulka Praha – Olomouc Mighty Ducks (první zápas 7. 5., odveta 14. 5.)

Vikings Brno – Most (7. 5. a 14. 5.)

MF Baník Ostrava – Partyzan Příbram (7. 5. a 14. 5.)

Predátoři Praha – Jihlava Miners (9. 5. a 14. 5.)