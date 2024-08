Česká Lípa – Kolín 2:0

„My jsme tentokrát hráli úplně bez energie, bez jiskry. Jediný, kdo za našeho týmu chtěl, byli gólman Damián Doležal a Kopecký. Jinak nic,“ byl ke svému týmu kritický trenér kolínského mužstva František Douděra.

Domácí byli aktivnější, šli si více za vítězstvím, i když za bezbrankového stavu měli i hosté dvě slibné příležitosti. „Oni chtěli víc, my jsme si s tím nedokázali poradit. Soupeř byl více v pohybu, my jsme od začátku tahali za kratší konec. Spravedlivě postoupila Česká Lípa,“ přiznal kolínský kormidelník.

Jeho předchůdce Vasil Boev si v loňském ročníku užil měření sil proti ligové Bohemce, na to musí současný kouč, jeho klub i fanoušci zapomenout. „Samozřejmě mě to mrzí. Já často slýchám, že poháry nejsou důležité jako mistrovské zápasy, ale já to vidím tak, že hráče posouvá dopředu každých odehraných devadesát minut. Pro fanoušky i lidi v klubu by bylo fajn přivítat soupeře ze druhé nebo první ligy, zasloužili by si to. Já takové zápasy beru jako mistrák, ale bohužel to tentokrát nedopadlo,“ přidal Douděra.

Už v prvním poločase se zranil útočník Dominik Veselý, kterého nahradil Temelkovski. To běžela čtyřicátá minuta. „Dostal kolenem do boku, tak musel z placu. Snad to nebude nic vážného,“ popsal nepříjemný moment kolínský trenér Douděra.

Branky: 54. Kazda, 86. Šimon. Poločas: 0:0.

Kolín: Doležal – Hakl, Veselý (40. Temelkovski), Skořepa (81. Jaroš), Nikodem, Beránek (61. Šnajdr), Čapek (46. Snížek), Spěvák, Kopecký, Hudec, Soběslav.