Fotbalové utkání okresního přeboru mezi celky Liblic a Velkého Oseka zůstalo nedohráno. V 51. minutě liblický Jakub Nouzák prudce vrazil oběma rukama do rozhodčího Luboše Pluhaře, který následně zápas předčasně ukončil.

Liblický Jakub Nouzák (v pruhovaném) inzultoval rozhodčího Luboše Pluhaře v utkání okresního přeboru s Velkým Osekem | Foto: Deník

„V 51. minutě ukončení utkání pro inzultaci rozhodčího hráčem domácích Nouzák Jakub, kdy tento po obdržení ČK přiběhl k HR a oběma rukama prudce udeřil HR do hrudníku, kdy tímto způsobil pád HR na zem. Po tomto HR ukončil utkání, neboť v utkání nemohl pokračovat z důvodu psychického otřesu. Ke zranění HR nedošlo,“ stojí v zápise o utkání.

Velký Osek vedl na půdě soupeře nejtěsnějším rozdílem. Pak ale přišel moment, který na fotbalové trávníky nepatří. Domácí Jakub Nouzák dostal za strčení do soupeře nejprve žlutou kartu. Aby toho nebylo málo, udeřil dalšího protihráče hlavou do hlavy. Ihned sudí vytáhl červenou kartu. Nouzák vyloučení neunesl a následovala inzultace hlavního arbitra.

„Viděl jsem to poprvé, vždycky jsem o tom jenom četl,“ uvedl člen velkooseckého výboru Zdeněk Novák. „Domácí Nouzák nejprve strčil do našeho hráče, dalšímu pak dal hlavičku a následně šel i po rozhodčím. Hráči jej drželi, ale pak stejně do sudího strčil,“ popsal incident Novák. „Každopádně domácí měli stále šanci, stav byl jen jedna nula. Musím uznat, že domácí se k nám chovali slušně a po zápase se nám omlouvali. Pro Liblice to bude komplikace,“ dodal Novák.

K situaci se vyjádřil i samotný rozhodčí zápasu Luboš Pluhař. „Vše je popsáno v zápise o utkání. Domácí hráč Nouzák nejprve fauloval, nechal jsem hostům výhodu. V dalším přerušení Nouzák udeřil hlavou soupeře, za což jsem mu udělil červenou kartu. Pak vystartoval na mě a vrazil do mě. Upadl jsem na zem a poté zápas ukončil,“ řekl sudí. „Bylo to zbytečné, domácí mohli s výsledkem ještě něco udělat, bylo to celkem vyrovnané,“ dodal Luboš Pluhař.

„S odstupem několika dní bychom se chtěli vyjádřit k nedohranému domácímu utkání s Velkým Osekem. Nastalá situace nás velmi mrzí, a tímto bychom se chtěli znovu omluvit panu rozhodčímu Pluhařovi, všem z Velkého Oseka a našim fanouškům,“ stojí v oficiálním prohlášení liblického klubu.

„Situace, ke které došlo, do fotbalu nepatří a podobné chování zásadně odsuzujeme. Zároveň se však ohrazujeme proti popisu toho, jak se celý incident odehrál. Rozhodně se nejednalo o prudkou ´hlavičku´ Jakuba Nouzáka či prudké strčení do protihráče, o čemž svědčí i fakt, že protihráč neupadl, nebyl ošetřován apod. Nicméně souhlasíme s tím, že hráč Jakub Nouzák reagoval nesportovně, strčil do protihráče a diskutoval s ním ´čelo na čelo´. Po udělení červené karty Jakub Nouzák reagoval neadekvátně slovy ´Cože, cože, to si děláš prdel´ a při odchodu do kabin strčil do pana rozhodčího, kterého míjel. Tímto nechceme gesto našeho hráče omlouvat, naopak, jsme si zcela vědomi závažného pochybení. Nicméně bychom byli rádi, aby zazněl i náš pohled na věc. Dále bychom chtěli připomenout, že se do incidentu, slovně ani jinak, nezapojil nikdo další z našich hráčů nebo funkcionářů. K žádnému dalšímu konfliktu nebo urážkám vůči osobě pana rozhodčího nedošlo ani po ukončení utkání. Velmi litujeme toho, že se celý incident udál a odsuzujeme ho,“ zaznělo dále v prohlášení.

Ve středu 12. dubna tak bude mít disciplinární komise Okresního fotbalového svazu Kolín o čem přemýšlet. Trestu zřejmě neunikne klub a pořádný flastr čeká na samotného Jakuba Nouzáka.