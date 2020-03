Středočeský fotbal, to je obrovský organismus. Jaký na něj má a bude mít dopad zastavení soutěží?

Koronavirus má dopad na celou společnost, fotbal samozřejmě není výjimkou. Musíme se na věc dívat hlavně tak, že v prvé řadě jde nyní o zdraví. Ale i si přiznat, že pro fotbal se jedná o obrovskou nepříjemnost. Hráči a děti nemohou hrát, nemohou ani trénovat. Nejhorší na celé věci je, že vše se jednou musí odestát, ale teď nikdo neví, kdy se to stane. Zda to bude čtrnáct dnů, měsíc, nebo déle.

Přesto asi máte v hlavách nějaké plány na případnou záchranu soutěží, nebo jejich definitivní ukončení…

Variant je skutečně několik. Když bude jen trochu prostor, budeme chtít soutěže dohrát, to je jasné. Uděláme pro to maximum nejen my, ale podle ohlasů, které máme, i kluby. Kdybychom začali za měsíc, šlo by to. Využili bychom anglických týdnů, kdy by se hrálo i ve středu, využili bychom volných červnových víkendů. Pro nás a hlavně pro kluby to bude sice hodně náročné, protože nebude jednoduché dávat dohromady hráče. Ti mají velkou chuť do fotbalu, ale také mají svoje životy a leckdo bude řešit existenční problémy, protože aktuální situace v tomhle ohledu není příznivá a lidi se nejdříve musí postarat o své nejbližší a až potom budou řešit fotbal.

Pokud by se přece jen hrálo a soutěže dohrály, je to vlastně ideální varianta, ale co v případě, že se to nepovede a vy budete muset soutěže předčasně ukončit? Máte už v hlavě plán, jak vyřešit postupy a sestupy, tedy zásadní koření fotbalu?

Je třeba si uvědomit, že jsme vázáni i na české soutěže, čili tuhle tématiku už bychom neřešili jen my ve středních Čechách, ale řešilo by ji vedení FAČR. Jenže predikovat nyní, jak se bude situace vyvíjet, je prakticky nemožné. Vždyť všichni vědí, jak se situace jen v posledním týdnu až zběsile vyvíjela. Jeden den se ještě mohlo hrát s účastí maximálně sto lidí, což kluby respektovaly, ale druhý den už to neplatilo a dnes už ani nesmí na sportoviště. Proto cokoliv nyní vyhlašovat je zbytečné, zítra může být vše jinak. Jen řeknu, že co se týče postupů a sestupů, tak o nich bychom mluvili i se zástupci klubů, nechtěl bych to rozhodovat jen tak od stolu.

Máte hodně finančních partnerů a nemůžete plnit závazky směrem k nim. Může to být pro SKFS problém?

Tohle si nemyslím. I naši partneři vidí, co se děje v celé společnosti.

Jak moc jste optimistický vy směrem k dalšímu toku událostí?

Jsem umírněný optimista. Kdyby se v horizontu několika týdnů povedlo koronavirus přibrzdit nebo i zastavit a fotbalisté se vrátili na trávníky, tak jsme schopni fotbalové problémy překonat. Věřím, že by v takovém případě lidé tahali za jeden provaz a vše bychom zvládli. Nicméně zopakuji, že v tuhle chvíli je mnohem důležitější, jak zvládne situaci celá naše zem. Věřím, že se to povede.