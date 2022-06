Zápas gard měl mít výkop na štítarském hřišti v 17 hodin. Přítomní diváci ale čekali marně. Legendy Sparty Praha byli na cestě do Štítar u Znojma. Start zápasu se tak posunul o dvě hodiny, což samozřejmě většina fanoušků neustála a odešla. „Hned bych chtěl ale uvést na pravou míru fakt, že to nebyla naše vina,“ uvedl Daniel Kmoch, trenér a funkcionář štítarského klubu. „Nakonec to dobře dopadlo a utkání jsme odehráli. Škoda, že hodně lidí odjelo,“ litoval Kmoch.