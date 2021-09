Herci Jakub Štáfek, Pavel Nečas nebo Ladislav Hampl, sportovní komentátor Jaromír Bosák a bývalí ligoví fotbalisté Jan Nezmar, Juraj Šimurka nebo Jan Blažek. Ti všichni předvedli v Červených Pečkách své fotbalové dovednosti proti staré gardě pořadatelského klubu. Pět stovek přítomných diváků se bavilo, třeba Štáfek alias Julius Lavický ze seriálu Vyšehrad se zapsal mezi střelce.

V zápase, který byl hlavním bodem oslav, dlouho drželi nejtěsnější vedení domácí borci. V závěru však Real Top třikrát udeřil a nakonec odešel z charitativního zápasu jako vítěz.

V poločase předali zástupci klubu ocenění třinácti bývalým funkcionářům nebo fotbalistům. „Bylo to ocenění jejich dlouholeté práce pro náš klub. Dostali plakety, dárkové balíčky a dresy na památku,“ uvedl místopředseda červenopečeckého klubu Radek Kulhánek.

Pořadatelé také mysleli na dobrou věc. Na charitu vybrali před padesát tisíc korun. Jedna částka putovala do Domácího hospicu Kolín, druhá do sdružení Volno. „I z tohoto pohledu dopadlo všechno výborně, což kvitovali i zástupci Real Topu Praha. Byli rádi za to, co jsme vybrali. I díky tomu panovala vstřícná a dobrá nálada,“ byl spokojený Kulhánek.

Bohatý celodenní program diváky uspokojil, což potěšilo i samotné aktéry a pořadatele. „Oslavy se podařily, všechno bylo v pořádku. Jsme moc spokojeni, na oslavách se podílel celý klub včetně hráčů. A za podpory úřadu. Povedl se i večerní program, kdy se dostal ke slovu Děkan a po něm probíhala diskotéka do ranních hodin. Lidé byli spokojeni, vyšlo nám i počasí,“ dodal Radek Kulhánek.