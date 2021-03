1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Bečváry

Josef Kuba (trenér)

1. Vynucenou přestávku asi každý tráví tak trochu po svém. Určitě alespoň pasivní sport v televizi a podobně.

2. Snažíme se trénovat dvakrát týdně v malých skupinách. Nechceme zcela vypadnout z tempa. A co si budeme namlouvat, je potřeba si hlídat váhu, když je méně pohybu

3. Tím, že se scházíme v menších skupinách, mám hráče na očích. Individuální plán hráči nemají, jen mé doporučení, aby nezaháleli a šli se alespoň proběhnout.

4. Myslím, že dvakrát týdně je minimum, které by měli hráči plnit. Pokud se nemohou zúčastnit společného tréninku, určitě je v časových možnostech každého z nás se jít proběhnout sám.

5. Myslím, že se dohraje pouze zbytek podzimní části. Těžko odhadnout, kdy se začne. Zcela určitě to ale nebude v plánovaném termínu, což byl poslední únorový víkend.

6. Nemám žádné informace ani náznaky, že by někteří hráči končili. Ale umím si představit, že pro některé starší hráče z nižších soutěží to může být konec aktivní kariéry. Po tak dlouhé pauze se daleko hůře dostávají zpět do zápasového rytmu. Ale ti, co mají fotbal opravdu rádi, neskončí.

7. Já myslím, že riziko nákazy na venkovních sportovištích je zanedbatelné. Já bych pustil i nižší soutěže s tím, že bych omezil počet diváků. I když si myslím, že by ani to nebylo potřeba. Diváků obecně mnoho nechodí. Ale určitě bych uvolnil venkovní sportoviště obecně. Myslím, že hlavně u mládeže bude pauza hodně znát.