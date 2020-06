Viktoria Radim - TJ Sokol Tatce 7:1

Úvodní prolog se tradičně odehrál v Radimi. Domácí Viktoria hostila TJ Sokol Tatce. Jednalo se o souboj dvou týmů, který nezískaly ještě ani bod. Od začátku se hrál velmi vyrovnaný zápas. Hosté hrozili převážně z dlouhých nakopávaných míčů na jejich vysoké dva útočníky. Během poločasu jim Radim dovolila nespočet šancí, ale kvůli nemohoucnostinevstřelili ani branku. Na straně domácích zase nebezpečně pálil dvakrát ze strany Ondra Doležal a Ivo Procházka, ale dvě střely zblokovala obrana a jednu zastavil Kruliš v bráně. Poločas skončil 0:0.

Do druhého poločasu vlétla Radim jako politá živou vodou a hned po centru Homolky se poprvé prosadil Ivo Procházka - 1:0. Za malou chvíli srovnali z nevýrazné střely hosté, přesně mířil Hoznauer - 1:1. Jenže hned po rozehrávce předvedli ukázkovou akci Ondra Exner s Lukášem Homolkou a druhý jmenovaný vrátil Radim do vedení - 2:1. Další branku přidala Radim po akci z levé strany po ose Krutský - Procházka - Exner a bylo to - 3:1. Za pár minut později zvýšil svým druhým gólem v utkáni hezkou střelou z voleje Exner - 4:1 Hostující tým rezignoval na veškerou snahu a domácí tým hrozil ze všech stran. Další branku přidal Ivo Procházka, když šel sám na bránu a kličkou brankáři zakončoval do prázdné - 5:1. Stejný hráč ještě přidal další dvě branky, když nejprve ze strany prostřelil brankáře pod rukou - 6:1 a skóre zápasu zakončil rybičkou na brankové čáře po vzorovém centru ze strany - 7:1.

Branky: Procházka Ivo 4, Exner 2, Homolka – Hoznauer.

Polaban Nymburk B - FK Traverza Rostoklaty 2:0

Velmi vyrovnané utkání se odehrálo v Nymburce, kde domácí béčko Polabanu přivítalo hosty z Rostoklat. Diváci viděli v utkání dvě branky. Za domácí se trefili Roman Jarschel a Jan Zubák. Znamenalo to výhru 2:0 a další tři body do tabulky. Rostoklaty tentokrát vyšly naprázdno.

Branky: Jarschel, Zubák.

TJ Nučice - SK Čechie Veltruby 3:1

Nučice hostily na svém hřišti tým SK Čechie Veltruby. Domácí byli před utkáním mírnými favority na výhru, svoji roli potvrdili a po výhře 3:1 jsou velmi blízko jistotě postupu do semifinále. Domácí poslal do vedení Jan Jelínek - 1:0. Za hosty v 65. minutě srovnal David Kmoch - 1:1. Domácím vrátil vedení Marek Šulc - 2:1 a stejný hráč přidal i pojistku v podobě branky na 3:1.

Branky: Šulc 2, Jelínek – Kmoch.

TJ Křinec - SK Kostelní Lhota 4:2

V béčkové skupině přivítal TJ Křinec soupeře z Kostelní Lhoty. V zápase se čtyřmi góly blýskl křinecký Holas a pomohl svému týmu k zisku tří bodů a udržení naděje na semifinále. Na druhé straně se zase prosadil dvakrát Roman Fink.

Branky: Holas 4 - Roman Fink 2.

TJ Křečhoř - FK Libodřice 2:5

Po dlouhých několika letech došlo na soutěžní derby mezi TJ Křečhoř a FK Libodřice. Před utkáním bylo znát, že proběhlo mezi týmy nějaké to hecování a nápis u vstupu do areálu TJ Křečhoř hrdě hlásil ,,Vítejte, šišky z Libo!" znamenal vřelé přivítání. Jenže domácí zaspali začátek zápasu a již ve 2. minutě se Libodřice radovaly ze vstřelené branky, když Šafránek střelou k tyči nedal brankáři šanci - 0:1. O pět minut později Pohanka vystřelil ze strany a bylo to - 0:2. Poté se hra vyrovnala, ale další branku přidaly opět Libodřice, trefil se Pánek - 0:3. Stejný hráč po poločase zvýšil na hrozivých 0:4. V 67. minutě vykřesal naději Rychlík - 1:4. Jenže do třetice úřadoval Pánek a završil hattrick – 1:5, a v ochozech se ozývalo ,,Né pětku ne, Křečhoř je v tom nevinně". Na konečných 2:5 se prosadil domácí Škopek, ještě loni bývalý hráč Libodřic. Libodřice se výhrou vrátily do boje o postup do semifinále.

Branky: Rychlík, Škopek - Pánek 3, Pohanka, Šafránek.

FC Trnavan Rožďalovice - SK Poříčany B 1:3

Zápas o první místo ve skupině B byl velmi vyhecovaný. Důkazem byly dvě červené karty za hrubé nesportovní chování. Po jedné na každé straně. Hostující Poříčany B si s tlakem poradily a vyhrály 1:3. Pomohly jim k tomu dvě rychlé branky ve 4. a 8. minutě, kdy první branku dal Koula a druhou zařídil Hlavatý. Na 0:3 pro Poříčany zvýšil Hybner. Za domácí snížil na konci poločasu Najmon - 1:3. Druhý poločas už branku nepřinesl i přesto, že domácí měli dost šancí na snížení. Poříčany B si tak odváží cenné body z Rožďalovic.

Branky: Najmon - Koula, Hlavatý, Hybner.

(ip, mal)