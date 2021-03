1. Jak trávíte vynucenou přestávku?

2. V těchto dnech se dá trénovat pouze v malých skupinkách, nebo ve dvojici. Trénujete tímto způsobem, nebo mají hráči individuální plán?

3. Kontrolujete hráče, jestli opravdu individuální plán plní, nebo jim věříte?

4. Co přesně mají hráči plnit a jak často trénovat?

5. Věříte, že se letošní sezona ještě rozehraje?

6. Přestávka je dlouhá. Někteří hráči se mohli rozhodnout s fotbalem skončit. Je to váš případ?

7. Kdyby bylo na vás a mohl jste rozhodnout o restartu soutěže, jaká pravidla byste zavedl?

Ratboř

Tomáš Kratochvíl (asistent trenéra)

1. Vynucená přestávka není asi pro nikoho příjemná. Měli jsme v plánu trénovat třikrát týdně, ale bohužel všichni vidíme, jak to z důvodu vládních opatření dopadlo. Je to spíš jen čekání na to, co bude či nebude.

2. Kluci vědí, že se mají nějakým způsobem udržovat v kondici. Bohužel ne všichni se připravují tak, jak by měli. Je to asi i touhle špatnou dobou. Někomu se chce více, někomu méně.

3. Máme společnou mobilní aplikaci, kde můžeme s hlavním koučem Láďou Pěkným kluky sledovat, jak na sobě pracují.

4. Přesné plnění klukům dáno nebylo, teď je to jen o běhání. Je na každém, kdy se jdou proběhnout a kolik toho uběhnou. Určitě by to mělo být minimálně dvakrát týdně, pokud jim to čas a zimní počasí dovolí. Dělají to pro sebe.

5. Abych řekl pravdu, tak už tomu osobně nevěřím, i když jsem tomu šance dával. Všechno záleží na tom, jak to ve vládě a poté na svazu vymyslí, ale dnes a denně vidíme, jak to je.

6. Nemáme informaci, že by chtěl někdo z kluků ukončit svoji kariéru. Budeme rádi, když to tak vydrží.

7. Rozhodnutí o restartu soutěže raději přenechám na těch lidech, kteří k tomu jsou kompetentní. V této době to není pro nikoho jednoduché, přednost má hlavně zdraví. Třeba by se dalo za nějakých podmínek soutěž spustit, na druhou stranu si musíme uvědomit, že se nemůže fotbal na vesnici rovnat fotbalu na profesionální úrovni, kde je klukům umožněno trénování a hraní zápasů po provedeném testování každého hráče. Tohle by asi na vesnici nefungovalo. Byl bych spokojený a nejen určitě jenom já, kdybychom se mohli v blízké době vrátit na fotbalové hřiště, a to by všem, kdo mají tenhle sport rádi, udělalo určitě velkou radost.