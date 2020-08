Kolín - Hradec Králové B 8:0

Kolínští borci předvedli parádní výkon vyšperkovaný osmi zásahy. „Výsledek hovoří za vše,“ lebedil si po vysokém vítězství trenér kolínských fotbalistů Petr Pavlík. „Povedlo se nám všechno, na co jsme sáhli. Po dlouhé době jsem byl hodně spokojený s přístupem všech hráčů v boji o místo v základní sestavě,“ pochvaloval si kolínský kormidelník. „Hodnocení je jen a jen pozitivní, klukům není co vytknout. Splnili vše, co jsme si před zápasem řekli. Nepamatuji takhle dobře odpracovaný zápas po všech stránkách,“ byl nadšený Petr Pavlík.

Jeho družina sehraje další přípravné utkání tuto středu, od 17.30 hodin hostí na svém hřišti rezervu Slovanu Liberec.

Branky: Bareš 3, Vojta 2, P. Čapek, Šindelář, Šlehofer. Poločas: 3:0.

FK Kolín: Kubát – A. Čapek, Suchý, Soběslav, Škoda – Milec, Hudec, Koděra, P. Čapek – Vojta, Vondráček, střídali Bína, Šlehofer, Šindelář, Veselý, Sodoma, Bareš, Rosendorf.