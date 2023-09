/VIDEO, FOTOGALERIE/ Pohodová a uvolněná atmosféra, úsměvy rodičů, radost natěšených dětiček, ale také pár slziček. Těch bylo opravdu jen minimum. Fotbalový klub Sparta Kolín pořádal nábor do fotbalové školičky pro malé caparty kategorie U6, což je předpřípravka. Na stadionu si první opravdový trénink vyzkoušelo jednatřicet dětí.

Na stadionu Sparty Kolín se konal nábor do fotbalové školičky | Video: Deník/Vladimír Malinovský

Nábor se těšil velkému zájmu, přímo na stadionu bylo přes třicet začínajících fotbalistů a fotbalistek. Ti si zatrénovali pod dohledem kolínských trenérů pod vedením šéftrenéra přípravek a žáků Jana Piknera. „Bylo to super,“ pochvaloval si Pikner. „Ve školičce budeme mít pětatřicet dětí. Na nábor jich přišlo třicet jedna a čtyři děti byly omluvené, rodičům se nehodil termín, takže přijdou další týden,“ přidal šéftrenér kolínské mládeže.

Ten s takovým počtem předem počítal. „Já jsem takový zájem čekal. Hodně lidí psalo, volalo, takže jsem věděl, že přijde hodně dětí,“ potěšilo trenéra Sparty. „V minulých letech to bylo v průměru kolem pětadvaceti dětí. Takže letos můžeme být spokojeni,“ usmíval se Pikner.

Pro kolínský klub tak nadále platí, že nemá problém naplňovat jednotlivé ročníky. „Je to tak, to stále platí. Snažíme se, aby to tak bylo i nadále,“ dodal šéftrenér Jan Pikner.

A malí caparti si to náramně užívali, první společný trénink je hodně bavil. Tak ať je fotbal baví a naplňuje dál…