Kolín – Bohemians B 1:2

„Super zápas po těžkém týdnu, kdy jsme dost trénovali, navíc panovala velká vedra. Kluci měli náročný týden,“ uvedl trenér kolínského mužstva František Douděra.

„Utkali jsme se se super soupeřem, je to mladý a běhavý tým. Skvěle jsme odehráli první poločas, ale nedokázali jsme vstřelit branku. Gól jsme dostali po špatné rozehrávce, kdy nám soupeř sebral míč a skóroval. My jsme sice vyrovnali, ale hosté prostřídali celou jedenáctku a my jsme nebyli schopni to zlomit. Bohemka rozhodla druhým gólem. Hráčům i nám trenérům utkání něco ukázalo, byl to pro nás výborný zápas,“ pochvaloval si trenér kolínské Sparty.

Branka Kolína: Beránek. Poločas: 0:1.

Kolín: Doležal – Beránek, Spěvák, Soukup, Hudec, Čapek, Skořepa, Kopecký, Nykodém – Jaroš, Temelkovski, střídali Snížek, Šnajdr, Koděra, Pelyak.