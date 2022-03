FOTO: Kolín věří ve známé rčení do třetice všeho dobrého. Chce postup

V průběhu podzimní části nabrali sedmibodové manko a téměř každý je už odepisoval. Fotbalisté Sparty Kolín ale ukázali velký charakter, fotbalové umění a před zimní přestávkou se vyhoupli do čela divizní skupiny C, dva body před Vysoké Mýto. A na této příčce by chtěli zůstat až do konce sezony.

Z přípravného fotbalového utkání Kolín - Loko Vltavín | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Je to náš dlouholetý cíl, postoupit do České fotbalové ligy,“ uvedl na začátku jarní části sezony kolínský trenér Petr Pavlík. Dvakrát mu plány překazil covid, nyní věří, že vše dopadne podle představ. „Snad bude platit do třetice všeho dobrého,“ hlásí kouč. Kolín má za sebou netradiční zimní přípravu. Osm zápasů sehrál na hřištích soupeřů, pouze v generálce se představil doma. A představení to bylo vítězné. Porazil 2:1 Loko Vltavín, lídra ČFL. Kozlové nedali ani gól a sezona pro ně končí. Dál jde Prostějov „Výsledkově to v přípravě nebylo ono, ale směřovali jsme to k mistrákům. Poslední utkání podpořilo naši vizi, když jsme porazili vedoucí tým třetí ligy. Řekl bych, že jsme lépe připraveni než v loňské sezoně,“ pochvaluje si Pavlík. V kádru došlo k malým změnám. Kvůli pracovním povinnostem skončil Šlehofer, a Bareš odešel na zahraniční angažmá do Rakouska. Naopak mužstvo posílil Routek, který hrál předtím krajský přebor za Polici nad Metují. Galerie 60 fotografií v galerii › „Vypadá to, že do jarní části nenastoupí ani brankář Kubát, který má poraněný biceps na ruce. Jinak jsou všichni hráči odhodláni splnit klubový cíl,“ zdůraznil Pavlík. Do sezony vstoupí Kolín doma. Přivítá páté Kosmonosy, které v generálce padly 1:2 na půdě lídra krajského přeboru z Velimi. „Je to jeden z mála týmů, který nám sebral body. Bude důležité vstoupit do jarní části s dobrým výsledkem. Chceme začít úspěšně a vyhrát,“ uzavřel Petr Pavlík.

