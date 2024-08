Kolín – Dukla Praha B 0:3

„Pro nás to byla super generálka, potkali jsme se s kvalitním soupeřem, který hodně běhal a dobře kombinoval. Z obou stran to mělo kvalitu,!“ pochvaloval si trenér kolínského mužstva František Douděra.

„My jsme měli několik vyložených šancí, ty jsme ale bohužel neproměnili. Soupeř otevřel skóre krásnou střelou, za tohoto stavu jsme měli kopat jasnou penaltu, kterou nám rozhodčí neodpískal. Hosté pak přidali druhý gól a už jsme to měli těžké,“ pokrčil rameny Douděra.

„Pro nás to byl ale skvělý zápas, s takovým soupeřem je to vždy o fotbale a není to žádná nakopávaná. Pochvalu zaslouží celý tým, hru oživili i střídající hráči a kvalita naší hry šla stále nahoru. Jsou tam ale ještě věci, které musíme dopilovat,“ má jasno kouč kolínského celku.

Poločas: 0:0.

Kolín: Tůma – Beránek, Soběslav, Spěvák – Šnajdr, Hudec, Čapek, Snížek, Hakl - Veselý, Nykodém, střídali Doležal, Pelyak, Koděra, Jaroš, Kopecký, Soukup, Temelkovski.