Už na startu letní přípravy ohlásila odchod pětice hráčů. Milec, Vondráček, Neuberg, Breda a mladý brankář Myška se do drilu v kolínském prostředí nezapojili. Beránek se vrátil do mateřského klubu, ale nakonec zamířil z Vlašimi zpět do Sparty a kouč Douděra s ním může počítat. V průběhu přípravy odešel ještě útočník Rybička, jehož výkony rostly a na konci sezony byl forvardem číslo jedna.

Příchody do Sparty tak byly velice nutné. Kolín získal Kopeckého ze Slavie Praha, Temelkovskiho z Hájů Jižní Město, gólman Damián Doležal přišel ze zahraniční štace, Skořepa z béčka Bohemky, dvojice Spěvák – Nykodém ze Živanic a před generálkou s Duklou Praha B ještě Hudec právě z Dukly. S týmem se ještě připravoval Kokeš z Loko Vltavín, ale ten nakonec v Kolíně nezůstal.

Na konci minulé sezony nabral kolínský tým skvělou formu a podobně by rád začal i novou sezonu. „Bylo fajn na to navázat. Hrajeme fotbal proto, abychom vyhrávali. Jak jsme skončili minulou sezonu, tak bychom chtěli začít tu novou,“ má jasno trenér kolínské Sparty František Douděra.

Ovšem mužstvo půjde do nového soutěžního ročníku s odlišným kádrem. „Z velké části nový kádr bude. Už minulý půlrok jsme si ale dokázali, že jsme mohli hráče, kteří z nějakého důvodu vypadli ze sestavy, krátkodobě nahradit. Zápasy byly skvělé, lavička dokázala výborně zastoupit. Teď máme díky mladým zase jinou energii, hráči se chtějí dále posouvat a přistupují k tomu jinak než ti zkušení. Řekl bych, že je to skvěle naladěné,“ je přesvědčený kouč kolínského mužstva. „Myslím si, že jsme hráče, kteří byli lídry a odešli, dobře nahradili. Aspoň v tom, že by to neměl být zásah pro tým. Přišli kluci s dobrým charakterem, je to určitě okysličení kabiny,“ podotkl Douděra.

Trenér se rozhodně nechce schovávat za skutečnost, že jeho tým hraje doma až v pátém kole. V prvním hraje venku, pak má volno a poté jede zase dvakrát k soupeři. „Na této úrovni jde hlavně o hlavu, jak si to hráči nastaví, o nic jiného. Takže tohle by neměl být problém, je to další výzva. Bude záležet na tom, jak k tomu přistoupíme. Tím si nechceme dělat alibi,“ uvedl kouč Kolína.

Jako cíl před sezonou si trenér nevytyčil žádné konkrétní umístění. „V rámci Kolína je naším cílem omlazení kádru, aby to kluky a lidi bavilo a aby fanoušci něco viděli a odcházeli spokojení,“ přeje si kolínský kormidelník. „Čím víc bodů budeme mít, tím líp. Zařazení mladých je ale to hlavní.“

Sparta hraje stejně jako v minulé sezoně první zápas se Živanicemi. O motivaci má tým postaráno. „Rozhodně budeme nahecovaní. U nich jsme prohráli tři nula, doma jste dostali čtyřku. Takže nepotřebujeme speciální hecování a já věřím, že to bude tak, jak to má být,“ usmál se František Douděra.